maxsaf Re: Какую опасность несут кондиционеры в жару #5





(Пользователи) Сообщений: 34

Регистрация: 27.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 09:08 Статья о том, какую опасность несет жара, ведь это из-за нее перепады температуры, а не из-за кондиционеров. А если бы вышла статья о том, сколько жизней спас кондиционер в жару, то вред бы показался мелочью, в сравнении с пользой. Сам дома пользуюсь кондером не выключая, с весны до осени, всегда одна и та же температура дома, +23С - +24С и никаких перепадов. В машине правильнее если печка - в ноги, а холод вверх, но не прям на человека, а где то рядом, чтобы не продуло, и все будет норм.