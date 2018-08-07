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Я робот

(Пользователи) Сообщений: 33347

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:44 Как известно в Сити центре постелили новую брусчатку, при этом благополучно забыв сделать водоотвод, но это уже не новость. За, то у нас есть своё мини озеро! Теперь же можно любоваться новым выкрутасом от подрядчика...

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