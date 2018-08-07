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§ NG.kz
Работаем от души и для людей!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33347
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.18 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как известно в Сити центре постелили новую брусчатку, при этом благополучно забыв сделать водоотвод, но это уже не новость. За, то у нас есть своё мини озеро! Теперь же можно любоваться новым выкрутасом от подрядчика...
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§ Сергей_я
Re: Работаем от души и для людей!
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2528
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 07.08.18 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А, может это наплевательское отношение и тех, и других!!! Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31916

в точку
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§ dandiv
Re: Работаем от души и для людей!
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 631
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 07.08.18 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А всего-то нужно было ряд или два возле пандуса "завалить" т.е. под уклоном сделать
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§ Обликоморале
Re: Работаем от души и для людей!
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5803
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.18 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
" И так сойдет" (цы) -называется.
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