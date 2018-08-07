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§ NG.kz
Третий этап чемпионата РК по картингу прошёл в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33347
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.18 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Состязания на выявление лучших водителей картингов начались со скандала - в команде Карагандинской области выявили подмену гонщиков. В результате в эту команду вошли только те спортсмены, которые были указаны в списке.
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§ dandiv
Re: Третий этап чемпионата РК по картингу прошёл в Костанае
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 631
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 07.08.18 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ, а можно вопрос? Может такие новости нужно заранее освещать, мол такого-то числа пройдет чемпионат? Желающих посмотреть я думаю не мало бы было. А так обычно новости - прошел...
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§ Дмитрий Петренко
Re: Третий этап чемпионата РК по картингу прошёл в Костанае
Дмитрий Петренко


(Журналисты)
Сообщений: 1
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 07.08.18 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=628&storyid=24541 В любом номере НГ есть Спортафишка - анонс спортивных мероприятий которые можно посетить.
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