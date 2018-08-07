alex_60 Re: Больше половины краж в Казахстане не раскрываются #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 981

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:38 у меня своя статистика.

правда в советское время.

две кражи со взломом моей квартиры.

с высверливанием замков дрелью,

кражи две, раскрыто ноль.

вот и вся статистика.

бензина у них тогда не было,

возил по злачным местам на своей.