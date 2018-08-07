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§ NG.kz
Больше половины краж в Казахстане не раскрываются
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33347
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.18 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В МВД отмечают, что по итогам первого полугодия 2018 года количество преступлений в общественных местах по республике снизилось на 12,7 процента. Число преступлений на улицах снизилось на 13,8 процента.
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§ Обликоморале
Re: Больше половины краж в Казахстане не раскрываются
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5803
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.18 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Грабежи смотрю тоже 50 на 50.
Да уж, слов нет.
Доблестные у нас сыскари значит.
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§ alex_60
Re: Больше половины краж в Казахстане не раскрываются
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 981
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.18 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у меня своя статистика.
правда в советское время.
две кражи со взломом моей квартиры.
с высверливанием замков дрелью,
кражи две, раскрыто ноль.
вот и вся статистика.
бензина у них тогда не было,
возил по злачным местам на своей.
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§ Солнышко
Re: Больше половины краж в Казахстане не раскрываются
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1232
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 07.08.18 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
50 процентов краж от заявленных не раскрываются. А еще процентов 70 не заявляют, потому что считают бесполезной тратой нервов и времени.
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* 211
Re: Больше половины краж в Казахстане не раскрываются
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3615
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.08.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый год уже в течении лет 20ти количество преступлений снижается по 20 процентов..
С 2000го года получается на 400 процентов снизилась преступность практически..
Это даже больше 146ти..
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