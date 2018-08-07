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§ NG.kz
Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33347
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причина — просадки фундаментов, которые повлекли за собой разрушения стен. Причем один из домов выглядит практически готовым к сдаче, стройка остановилась на стадии черновой отделки.
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§ alex_60
Re: Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 981
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мрак. это то что-то.
тут не синие уже нужны, а другие органы.
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§ Сабыр
Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 07.08.18 - 12:08
Комментарий проходит проверку.
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* 211
Re: Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3615
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.08.18 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
стадии укладки первых фундаментных подушек, по которым пошли трещины. Получили рекомендацию в соответствии с решением, которое дали проектировщики, - обвязать подушки армировочным поясом и продолжать работы. Обвязали. Не помогло


Скотчем само то..
Только брать нужно настоящий Китай..
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§ Солнышко
Re: Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1232
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 07.08.18 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
тут не синие уже нужны, а другие органы.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31918?1533622692

Толку от органов, госслужащих и других управленцев в пинжаках с карманами и галстуками, когда нет грамотных проектировщиков. Можно подумать, что никто не знал, что такой там грунт. Все горожане знают, а строители и проектировщики типа не в курсе. С правильным применением современных технологий дома хоть 100 этажные можно и в океане построить, и стоять будут не развалятся. А кто виноват и так понятно - заказчик. Только ни один суд этого не подтвердит у нас в городе. Сейчас на всех спихнут: и строителей и проектировщиков и госконтроль. А то еще и как форс-мажор выставят и денежки государственные спишут.
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§ Сергей_я
Re: Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2528
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 07.08.18 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всегда говорил и тут не раз писал. Лучше купить вторичку, чем вот такие вот новые дома, которые лет через 15-20 могут начать забирать жизни людей десятками.
Ну а если дают бесплатно, то поскорее продать данное жилье, как только будет возможность.
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§ Обликоморале
Re: Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5803
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ужасть.
А как быть с заселенными.
Есть подозрение, что и там подобное возможно.
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* 211
Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3615
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.08.18 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где это, пока я в Костанае, может туда внутрь зайду, проведу расследование..
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§ alex_60
Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне Юбилейный Костаная
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 981
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.18 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в инете есть фото.
в Китае.
построенные дома.
лежат на боку. как карточный домик.
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