Солнышко Re: Два строящихся дома будут демонтированы в микрорайоне... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1232

Регистрация: 24.08.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:29 Цитата: alex_60:

тут не синие уже нужны, а другие органы.



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31918?1533622692 тут не синие уже нужны, а другие органы.Источник:

Толку от органов, госслужащих и других управленцев в пинжаках с карманами и галстуками, когда нет грамотных проектировщиков. Можно подумать, что никто не знал, что такой там грунт. Все горожане знают, а строители и проектировщики типа не в курсе. С правильным применением современных технологий дома хоть 100 этажные можно и в океане построить, и стоять будут не развалятся. А кто виноват и так понятно - заказчик. Только ни один суд этого не подтвердит у нас в городе. Сейчас на всех спихнут: и строителей и проектировщиков и госконтроль. А то еще и как форс-мажор выставят и денежки государственные спишут.