/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 874 из 875«1...872873874875»
Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 981
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.08.18 - 16:00
Комментарий удален модератором.
Профайл

* Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 06.08.18 - 16:04
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14261
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.08.18 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Cколько, у тебя винограда бедолага? 1х 2 метра?


Одна - гроздь...
:lol: :oops: ;-)
Профайл

§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5803
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.08.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
заставляю Виноград - убирать...

Ничего.... Сара придёт, порядок наведет.
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 981
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.08.18 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ок. Деревня приплыла.
Переименуй.
В отрубную.
Профайл

§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5803
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.08.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

И отдать модерировать оцифрованному.
И вообще, раньше я влиял на Электроника, теперь он в отпуске, у меня в разработке и под колпаком Алекс.
Надо еще пару подопытных найти. 8-)
Профайл

§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5803
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.08.18 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати "уважаемые" исчезли из поля зрения у некоторых.
Теперь видимо я занял их место.
Кручу "ось зла".
:lol: :lol: :lol:
Профайл

* 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3615
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.08.18 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
вообще, раньше я влиял на Электроника, теперь он в отпуске, у меня в разработке и под колпаком

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774711&topic_id=25576&forumid=2#774711

Под разными никами, кстати сколько для интереса, (50 или за 12 лет штук 500?), ты неплохо смотрелся..
Травил всех и каждого как мог..
Вот после Соглашения скис как то..
Теперь приходится в себе их собирать, найти силы..
Привыкай..
Со своего нынешнего ника нормально со мной был, с других образ врага..
Теперь то трудно стало, себя сдерживать в этом нике?
У меня то один, мне по фиг..
Всегда один был и если был другой то все знали..
А тотчто ты такой, твои проблемы, сам знаешь как это называется..
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 981
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.08.18 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отрубная конкретно.
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14261
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.08.18 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Отрубная конкретно.

Алекс, ты что сказать - то, хотел?... ;-)
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14261
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.08.18 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Кручу "ось зла".

Крути,крути. Смотри - чтобы ничего - не скрутилось... :lol:
А у меня и сейчас - всё прекрасно. Только вот ЖАРА - сильная.
Завтра 34,в среду гроза и дождь. 33 градуса... :oops:
Переживём и это... :lol:
Профайл

§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5803
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.18 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Думаешь жара тоже Я? :lol:
Профайл

§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5803
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.18 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Чья бы про ники ... вещала?
У тебя тут их как раз было немало.. и в красную, и в черную.
Ну и коль сказал А, говори Б, что бы опять не быть голословным..
Укажи на них 8-)
Профайл

§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 981
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.18 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ты что сказать - то, хотел?...


я сказал что хотел. уже раньше.
Касперского или drweb поставь на деревню.
там увидишь.
все .
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14261
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.08.18 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Думаешь жара тоже Я? :lol:

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774723&topic_id=25576&forumid=2#774723

Куда - тебе,ОМ, до такого?
Ты просто - мелкий... :lol: :oops: :-x
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 874 из 875«1...872873874875»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 5
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 182
Пользователей: 4
Всего: 186

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх