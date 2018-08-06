211 Моя Деревенька и её окрестности. #13103





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3615

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:33 Цитата: Обликоморале:

вообще, раньше я влиял на Электроника, теперь он в отпуске, у меня в разработке и под колпаком



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774711&topic_id=25576&forumid=2#774711 вообще, раньше я влиял на Электроника, теперь он в отпуске, у меня в разработке и под колпакомИсточник:

Под разными никами, кстати сколько для интереса, (50 или за 12 лет штук 500?), ты неплохо смотрелся..

Травил всех и каждого как мог..

Вот после Соглашения скис как то..

Теперь приходится в себе их собирать, найти силы..

Привыкай..

Со своего нынешнего ника нормально со мной был, с других образ врага..

Теперь то трудно стало, себя сдерживать в этом нике?

У меня то один, мне по фиг..

Всегда один был и если был другой то все знали..

А тотчто ты такой, твои проблемы, сам знаешь как это называется..