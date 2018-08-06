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≡ Группа «Комбинация» поздравит Костанай с днем рождения		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Группа «Комбинация» поздравит Костанай с днем рождения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33343
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.08.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Праздничные мероприятия в честь дня рождения Костаная в этом году пройдут 24-го и 25 августа. Вечером 24 августа празднование начнется с мотофристайла и концерта вокально-инструментальных ансамблей и закончится в 23.00 лазерным шоу.
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§ 211
Re: Группа «Комбинация» поздравит Костанай с днем рождения
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3611
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.08.18 - 17:24
Комментарий удален модератором.
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§ 211
Re: Группа «Комбинация» поздравит Костанай с днем рождения
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3611
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.08.18 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Забытые мелодии 80х..
Ну мне уже так и не надо, тем более голосок у тетушек или уже бабушек стал со временем отнюдь не ангельским..
А нашей молодежи оно вот надо такое тем более?
Это же не дискотека 70х..
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§ Сергей_я
Re: Группа «Комбинация» поздравит Костанай с днем рождения
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2526
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 06.08.18 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Упаси бог. На фото как будто не группа, а не пойми кто. Убрать задний фон.. а не, заменить задний фон на фон какой-нибудь сауны/бани и тогда в цвет.. Как из ТШ. :lol:
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§ Гога
Re: Группа «Комбинация» поздравит Костанай с днем рождения
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 36
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.08.18 - 19:20
Комментарий удален модератором.
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* Обликоморале
Группа «Комбинация» поздравит Костанай с днем рождения
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5793
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.08.18 - 20:31
Комментарий удален модератором.
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§ Алиса
Группа «Комбинация» поздравит Костанай с днем рождения
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4289
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 06.08.18 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мамаДАРАГАЯ!!!!!!!!!!! :-o :-o :-o

Авторы, фотку, пожалуйста, смените, уж страшнЫ мадамки на ней - до жути!

[Исправлено: Алиса, 06.08.2018 - 20:49]
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§ Vital
Группа «Комбинация» поздравит Костанай с днем рождения
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5971
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.08.18 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да ладно вам:))) потрясем булками под ретро. :lol:

[Исправлено: Vital, 07.08.2018 - 07:08]
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§ drakon
Re: Группа «Комбинация» поздравит Костанай с днем рождения
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14259
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.08.18 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одного не пойму. Зачем каждый год то деньги миллионами тратить?... :lol:
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§ alex_60
Группа «Комбинация» поздравит Костанай с днем рождения
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 973
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.08.18 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Одного не пойму.


иди в свою ветку. там и думай.
не поймет он.
сложная задача.
конечно.
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§ yudjin
Re: Группа «Комбинация» поздравит Костанай с днем рождения
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5462
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.08.18 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Основное празднование пройдет 25 августа.

Мне интересно, на кого рассчитано празднество в...РАБОЧИЙ ДЕНЬ?
Или наш акимат - это акимат луны, которому невдомёк, что постановлением правительства РК перенесен день отдыха с 25-го на 31 -ое.... чтобы на день конституции отдыхать 4 дня.

Программа кнешна скудненькая... фантазией не блещет культ-массовый акиматовский сектор...
понятно традиционная выставка цветов как пережиток советского прошлого с талантливым и трудолюбивым народом не вписывается в рухнаму....
туда же карнавалы-шествия предприятий и организаций...
добровольно-принудительный парад колясок от учреждений образования тоже вычеркнули...
бедных дачников с их помидорами и базарщиков с бахчевыми решили не морить жарой..

Из халявы токо странный конкурс "по приготовлению хот-догов"... в чём конкурс? или спонсор жральня за мартом реабилитируется раздачей жратвы?
Да и вообще "хот-дог" - это что, бренд, символ города?

Где музеи, где театры и дк???

Ну а Комбинация... навеет воспоминания о дискотеке в пионерском лагере в начале 90-х ... первых робких поцелуях под звёздным небом где-то за корпусом...
не то, что у некоторых:
Цитата:
Сергей_я:
Как из ТШ.

Таки воспользовался? ;-)

Цитата:
Vital:
потресем булками под ретро.

Мереке Заканыча с собой возьми.. он ляжкой конины потрясти может :lol:
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* Victor Yang
Re: Группа «Комбинация» поздравит Костанай с днем рождения
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10815
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.08.18 - 07:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне, конечно, нравится ретро, но я совсем не понимаю этого выбора. Эта группа "выезжает" на тоске людей по молодости - и всё. Никаких "вечных" мотивов там нет. Хоть бы кого помоложе пригласили.
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* Обликоморале
Группа «Комбинация» поздравит Костанай с днем рождения
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5793
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.18 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Может акиматовские ностальгируют и кто бабло выделял-бухгалтеры.
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* Обликоморале
Группа «Комбинация» поздравит Костанай с днем рождения
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5793
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.18 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Зачем каждый год

Завидуешь?
В ваш то немецкий колхоз и такие то не приезжают.
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§ Sniper
Группа «Комбинация» поздравит Костанай с днем рождения
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 97
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 07.08.18 - 09:29
Комментарий проходит проверку.
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