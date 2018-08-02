Цитата: - Если кража совершена, полиция в любом случае обязана найти преступников, но ведь пострадавший мог хранить деньги не дома, а в банке, для этого есть все условия, - отмечает Кажкенов.



примеры подобной логики

- следовательно, если во время потасовки с господином полицейским, оружие из его кобуры перекочевало в руки злоумышленника, то он мог его просто не носить с собой а хранить на работе в оружейке....

- если вы боитесь за свою жизнь, то можете не выбираться из утробы матери

- и т.д.



класс!!! Извините, начальник штаба ДВД Костанайской области Мейрам КАЖКЕНОВ, что своим существованием добавляем вам и вашим подчинённым работы