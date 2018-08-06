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§ NG.kz
В Сарыколе мотоциклист столкнулся с коровой
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33343
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.08.18 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии последствий ДТП, которое произошло в поселке Сарыколь вчера, 5 августа, ночью, прислал в аккаунт "НГ" в Инстаграме наш читатель Роман Глазырин.
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§ seroff
Re: В Сарыколе мотоциклист столкнулся с коровой
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 201
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 06.08.18 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а что делала корова ночью на республиканской трассе? Хозяина к ответу.
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§ 211
В Сарыколе мотоциклист столкнулся с коровой
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3611
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.08.18 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По закону интересно кто виноват?
Мы пьяные вдребезги помню на моциках с дизельного во вторую смену в город мотались за бутылками..
Смутно помню, под какой то жигуль залетели и тот у нас ключи от Восхода вытащил..
Потом не помню..
И машин то раньше в начале 90х практически не было, а ведь залетели, около церкви на Гагарина..
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§ Sniper
В Сарыколе мотоциклист столкнулся с коровой
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 97
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 07.08.18 - 08:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
seroff:
а что делала корова ночью на республиканской трассе?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774724&topic_id=35181&forumid=1#774724

ответ прост, как 5 копеек. Увидел в темноте корову или какое нибудь препятствие, объезжай его или тормози. Не собирался покойник выполнять правила ПДД.
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