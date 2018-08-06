yudjin Re: Группа «Комбинация» поздравит Костанай с днем рождения #10





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5462

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 22:36 Цитата: Основное празднование пройдет 25 августа.

Мне интересно, на кого рассчитано празднество в...РАБОЧИЙ ДЕНЬ?

Или наш акимат - это акимат луны, которому невдомёк, что постановлением правительства РК перенесен день отдыха с 25-го на 31 -ое.... чтобы на день конституции отдыхать 4 дня.



Программа кнешна скудненькая... фантазией не блещет культ-массовый акиматовский сектор...

понятно традиционная выставка цветов как пережиток советского прошлого с талантливым и трудолюбивым народом не вписывается в рухнаму....

туда же карнавалы-шествия предприятий и организаций...

добровольно-принудительный парад колясок от учреждений образования тоже вычеркнули...

бедных дачников с их помидорами и базарщиков с бахчевыми решили не морить жарой..



Из халявы токо странный конкурс "по приготовлению хот-догов"... в чём конкурс? или спонсор жральня за мартом реабилитируется раздачей жратвы?

Да и вообще "хот-дог" - это что, бренд, символ города?



Где музеи, где театры и дк???



Ну а Комбинация... навеет воспоминания о дискотеке в пионерском лагере в начале 90-х ... первых робких поцелуях под звёздным небом где-то за корпусом...

не то, что у некоторых:

Цитата: Сергей_я:

Как из ТШ.

Таки воспользовался?



Цитата: Vital:

потресем булками под ретро.

Мереке Заканыча с собой возьми.. он ляжкой конины потрясти может