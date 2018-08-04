pro100tak Re: Реконструкция перекрестка Тауелсиздик - Дулатова с... #16





(Пользователи) Сообщений: 138

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 04:04 Анекдот в тему. Уехал казахстанский немец в Фатерлянд. Устроился, открыл дорожно-строительную фирму. Лет через 5 пригласил к себе друга- Берика. Хвастается, водя его по своему 2-х-этажному домику, вон видишь за окном дорога - я построил, заработал на 1-ый этаж, вот за тем окном другая - я построил, заработал на 2-ой. Потом еще брал подряды - заработал на машину, обстановку и т.д. Через год приглашает немца Берик к себе домой. Водит его по своему коттеджу в 3-х уровнях, во дворе лехус. У немца вопрос - как смог так заработать-подняться? Подводит его Берик к окну: видишь - вон там дорога. Да где же? - немец. Берик: Ну была вчера еще. А вон там еще не достроил (не доделал, не ...) и т.п. Ну, это больше на югах. У нас на дороги заходят зачастую после утвердительного ответа на вопрос - ha es? Но дороги хоть на юге-севере, так и на западе-востоке чуть тоньше и чуть уже.