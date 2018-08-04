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§ NG.kz
Реконструкция перекрестка Тауелсиздик - Дулатова с нарушением технологии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33343
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.18 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проходил мимо и увидел как асфальтоукладчик трамбует землю на перекрёстке Дулатова - Тауелсиздик в Костанае. На фото видно, что остаётся запас всего 10-15 сантиметров, т.е. как раз для тонкого слоя щебня и слоя асфальта сверху.
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§ Маркс
Реконструкция перекрестка Тауелсиздик - Дулатова с нарушением технологии
Маркс


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Сообщений: 75
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 06.08.18 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Вот это больше всего умиляет и ключевое-дорога будет требовать.

Мы тут как-бы и не при чем. Это дорога требует. :lol: :lol: :lol:
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§ pro100tak
Re: Реконструкция перекрестка Тауелсиздик - Дулатова с...
pro100tak


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Сообщений: 138
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 07.08.18 - 04:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Анекдот в тему. Уехал казахстанский немец в Фатерлянд. Устроился, открыл дорожно-строительную фирму. Лет через 5 пригласил к себе друга- Берика. Хвастается, водя его по своему 2-х-этажному домику, вон видишь за окном дорога - я построил, заработал на 1-ый этаж, вот за тем окном другая - я построил, заработал на 2-ой. Потом еще брал подряды - заработал на машину, обстановку и т.д. Через год приглашает немца Берик к себе домой. Водит его по своему коттеджу в 3-х уровнях, во дворе лехус. У немца вопрос - как смог так заработать-подняться? Подводит его Берик к окну: видишь - вон там дорога. Да где же? - немец. Берик: Ну была вчера еще. А вон там еще не достроил (не доделал, не ...) и т.п. Ну, это больше на югах. У нас на дороги заходят зачастую после утвердительного ответа на вопрос - ha es? Но дороги хоть на юге-севере, так и на западе-востоке чуть тоньше и чуть уже.
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