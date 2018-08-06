Решим задачку?

Дано: А)аким и его команда (Кулагин, Садуакасов, Мухамбетов), В) их отчеты наверх для официальной статистики,освещение в СМИ радужной (иконоликой) картины по инвестпроектам, С) реальное положение дел.

Найти: что будет с А при Х меньше 0,5.

Решение: применим формулу Х=А*(С/В). Получим: при Х меньше 0,5 А должен думать -надо ли приукрашивать В, чтобы потом не сменили А. И если в С считать проекты, вышедшие хотя бы на возврат инвестиций, Х будет стремиться к нулю? К сожалению, у нас реализованными на бумаге значатся и МБИ и рапсовый и дрпр. Лифтовый улетел через крышу, цементный забетонен и т.п.

Однако, не все так печально. К примеру, есть заводы, построенные бизнесменами (БК-Строй, Рамона и т.д.) без включения в разные карты. Создается впечатление, что когда акимат спешит на помощь, будет почему-то как-то не так. Формула примитивна, не гугайте. Но, кроме каких-то рейтингов, густо замешанных на отчетах А (статистики), хотелось бы видеть: вот столько-то было вложено в такой-то проект, отдача в виде налогов на сегодня такая-то.

Что касается "завод по переработке пшеницы - таких всего два в мире и расположены они в Китае", только в РФ уже штук 7 заводов по глубокой переработке зерна, свою же сухую клейковину (СПК) добавляют в свою хлебопекарную муку, и от нашего зерна как улучшителя своего они отказались лет 7-8 назад. И не только глютен-крахмал, на другой передел вышли.

"Карасу-Ет" даже не комплекс, а так - заводик на 5 тыс. тонн. А там комплекс (?) на 1 тыс.?

"За бугром пьют коньяк, мы як конь, там ездят на пежо, мы на ж..пе."- Ярослав Евдокимов.