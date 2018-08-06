/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «И чтоб соседи покупали трактора» - развитие инвестпроектов обсудили в акимате Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
«И чтоб соседи покупали трактора» - развитие инвестпроектов обсудили в акимате Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33343
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.08.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Селекторное совещание по реализации инвестиционных проектов прошло в здании облакимата сегодня. В начале совещания глава региона Архимед МУХАМБЕТОВ заявил, что инвестиционная привлекательность нашей области активно продвигается с начала 2017 года.
Читать новость

§ olegggon
Re: «И чтоб соседи покупали трактора» - развитие инвестпроектов...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 905
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 06.08.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё так оптимистично, 🤔, а что там с цементным заводом? Про него тоже было столько сказано.
Профайл

§ 211
Re: «И чтоб соседи покупали трактора» - развитие инвестпроектов...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3611
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.08.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жестко..
Не понял только зачем в производство телевизеров вкладывать до 7ми миллиардов баксов..
Огромные деньги..
Профайл

* Обликоморале
Re: «И чтоб соседи покупали трактора» - развитие инвестпроектов...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5793
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.08.18 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
а что там с цементным заводом?

То же, что и с заводом лифтов.
Но более улыбнуло, что россияне будут наши трактора куплять. :lol:
Профайл

§ Сабыр
Re: «И чтоб соседи покупали трактора» - развитие инвестпроектов...
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 29
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 06.08.18 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как в той песне "ничего не выйдет"...
Профайл

§ Sniper
«И чтоб соседи покупали трактора» - развитие инвестпроектов обсудили в акимате Костанайской области
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 97
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 06.08.18 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понял юмора. Областной акимат сам собирается выступить инвестором? Или просто про курарекать на всю округу , а там хоть и не рассветай))))) До чего же все интересно!!!
Профайл

§ yudjin
Re: «И чтоб соседи покупали трактора» - развитие инвестпроектов...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5462
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.08.18 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И чтоб соседи покупали трактора!

Ну замахнитесь на разнарядку, как с ненужными газетками, какое хозяйство сколько должно прикупить в этом полугодии.

Цитата:
Если не двигаемся - удалять из списка, составить карту лидеров и аутсайдеров, чтобы было видно - какие районы на каком месте.

Такое ощущение, что движуха ради весёлых картинок на сайтах и в нуротчётах, а не ради выпуска продукции и конечного результата для народа.
Профайл

§ 211
«И чтоб соседи покупали трактора» - развитие инвестпроектов обсудили в акимате Костанайской области
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3611
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.08.18 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
а не ради выпуска продукции и конечного результата для народа.

Ну следовало бы проехаться в эти зоны, поговорить с работяшками что там работают, сделать цельный репортаж о том, нужно ли это им или не нужно..
Что пишут на бумаге и что там..
Может пора заняться чем то более рациональным в плане города, а не смотреть за какими то деревьями на чужих территориях, которые были проданы при Святом при нашем дружном одобрямс?
Профайл

§ Маркс
«И чтоб соседи покупали трактора» - развитие инвестпроектов обсудили в акимате Костанайской области
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 06.08.18 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Такое ощущение, что движуха ради весёлых картинок на сайтах и в нуротчётах, а не ради выпуска продукции и конечного результата для народа.

Все это уже было, ничего нового после великого комбинатора не придумано. Главное открыть контору "Рога и копыта" и нанять зицпредседателя, потом начать осваивать бюджет. А потом всё, кина не будет.
Профайл

§ 211
«И чтоб соседи покупали трактора» - развитие инвестпроектов обсудили в акимате Костанайской области
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3611
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.08.18 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх, если б я был Лицом Нашей Газеты..
Столько статей, столько фото видеоматериалов, в Акимате бы дверь ногой открывал, суя корку НГ опешившим секьюрити..
Брал бы интервью смотря прямо в глаза и не отводя взгляда..
Профайл

§ Гога
«И чтоб соседи покупали трактора» - развитие инвестпроектов обсудили в акимате Костанайской области
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 36
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.08.18 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот тут поддерживаю -* если б я был Лицом Нашей Газеты.*

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/reply.php?forum
=1&post_id=774684&topic_id=35178&viewmode=&order=0

Дайте ему корочку , НГ !
Профайл

§ Гога
«И чтоб соседи покупали трактора» - развитие инвестпроектов обсудили в акимате Костанайской области
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 36
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.08.18 - 17:46
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ Гога
«И чтоб соседи покупали трактора» - развитие инвестпроектов обсудили в акимате Костанайской области
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 36
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.08.18 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще , читая эту тат , не знаешь , то ли плакать , то ли смеяться . Что такое 1 000 тонн мяса ? Делим на 300 рабочих дней - по 3 333 кг в день .И это будет называться завод ?? Но самое главное *Появление интерактивной карты на трех языках - это хорошо.*

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31907

Вот этой картой все и закончится , к сожалению .
Профайл

§ pro100tak
Re: «И чтоб соседи покупали трактора» - развитие инвестпроектов...
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 138
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 07.08.18 - 03:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Решим задачку?
Дано: А)аким и его команда (Кулагин, Садуакасов, Мухамбетов), В) их отчеты наверх для официальной статистики,освещение в СМИ радужной (иконоликой) картины по инвестпроектам, С) реальное положение дел.
Найти: что будет с А при Х меньше 0,5.
Решение: применим формулу Х=А*(С/В). Получим: при Х меньше 0,5 А должен думать -надо ли приукрашивать В, чтобы потом не сменили А. И если в С считать проекты, вышедшие хотя бы на возврат инвестиций, Х будет стремиться к нулю? К сожалению, у нас реализованными на бумаге значатся и МБИ и рапсовый и дрпр. Лифтовый улетел через крышу, цементный забетонен и т.п.
Однако, не все так печально. К примеру, есть заводы, построенные бизнесменами (БК-Строй, Рамона и т.д.) без включения в разные карты. Создается впечатление, что когда акимат спешит на помощь, будет почему-то как-то не так. Формула примитивна, не гугайте. Но, кроме каких-то рейтингов, густо замешанных на отчетах А (статистики), хотелось бы видеть: вот столько-то было вложено в такой-то проект, отдача в виде налогов на сегодня такая-то.
Что касается "завод по переработке пшеницы - таких всего два в мире и расположены они в Китае", только в РФ уже штук 7 заводов по глубокой переработке зерна, свою же сухую клейковину (СПК) добавляют в свою хлебопекарную муку, и от нашего зерна как улучшителя своего они отказались лет 7-8 назад. И не только глютен-крахмал, на другой передел вышли.
"Карасу-Ет" даже не комплекс, а так - заводик на 5 тыс. тонн. А там комплекс (?) на 1 тыс.?
"За бугром пьют коньяк, мы як конь, там ездят на пежо, мы на ж..пе."- Ярослав Евдокимов.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Обликоморале

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 122
Пользователей: 3
Всего: 125

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх