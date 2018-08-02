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§ NG.kz
«Надо выбираться. Альтернативы нет»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33343
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.18 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Убийство фигуриста Дениса Тена вызвало небывалый общественный резонанс по всему Казахстану. Причина бурной реакции на трагедию не только в том, что погиб спортсмен мирового класса, каких в Казахстане можно по пальцам пересчитать, но и в сочетании обстоятельств, которые заставили в очередной раз сделать вывод, что государство не способно в полной мере защитить своих граждан. В качестве выхода некоторые гражданские активисты предлагают реформировать МВД.
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§ Трэвэл
Re: «Надо выбираться. Альтернативы нет»
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 47
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.18 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Потому что встречи с бандитами еще как-то можно избежать, а полиция ходит везде..."
Что за бред вообще? Может все-таки наоборот. И вообще я такого мнения, если и высказываете подобное, то надо понимать, что завтра многие так и будут думать. Нужно с себя начать, а не пытаться реформировать кого-то и что-то, сидя на диване.
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§ Медный
Re: «Надо выбираться. Альтернативы нет»
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2421
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 05.08.18 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Если кража совершена, полиция в любом случае обязана найти преступников, но ведь пострадавший мог хранить деньги не дома, а в банке, для этого есть все условия, - отмечает Кажкенов.


примеры подобной логики
- следовательно, если во время потасовки с господином полицейским, оружие из его кобуры перекочевало в руки злоумышленника, то он мог его просто не носить с собой а хранить на работе в оружейке....
- если вы боитесь за свою жизнь, то можете не выбираться из утробы матери
- и т.д.

класс!!! Извините, начальник штаба ДВД Костанайской области Мейрам КАЖКЕНОВ, что своим существованием добавляем вам и вашим подчинённым работы :-x
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§ bgb
Re: «Надо выбираться. Альтернативы нет»
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3931
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 06.08.18 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
А потому бояться нужно их, этих беспредельщиков

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=628&storyid=24551

не беспредельщиков, а отморозков. так правильнее...
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§ bgb
Re: «Надо выбираться. Альтернативы нет»
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3931
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 06.08.18 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
думаю, если вооружить население, то через 5-10 лет часть населения погибнет, но всё успокоится и бандитизм исчезнет.
не такие уж мы дикие и тупые, как считают некоторые...
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§ 211
«Надо выбираться. Альтернативы нет»
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3611
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.08.18 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
думаю, если вооружить население, то через 5-10 лет часть населения погибнет, но всё успокоится и бандитизм исчезнет.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774658&topic_id=35140&forumid=1#774658

Ссудная ночь в Казахстане..
Продолжение фильма Ссудная ночь1 и часть 2..
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§ Sniper
«Надо выбираться. Альтернативы нет»
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 92
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 06.08.18 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
думаю, если вооружить население, то через 5-10 лет часть населения погибнет, но всё успокоится и бандитизм исчезнет.
не такие уж мы дикие и тупые, как считают некоторые...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35140&viewmode=flat&sortorder=0&start=15

абсолютно правильно рассуждаешь. Только что будем делать с нашими полицаями? 70 процентов служивых окажется не нужным обществу.
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§ bgb
«Надо выбираться. Альтернативы нет»
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3931
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 07.08.18 - 01:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Только что будем делать с нашими полицаями? 70 процентов служивых окажется не нужным обществу.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774661&topic_id=35140&forumid=1#774661

будут тракторы собирать или скот забивать. кому что милее...
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§ pro100tak
«Надо выбираться. Альтернативы нет»
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 138
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 07.08.18 - 03:27
Комментарий проходит проверку.
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