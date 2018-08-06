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Основное празднование пройдет 25 августа.
Мне интересно, на кого рассчитано празднество в...РАБОЧИЙ ДЕНЬ?
Или наш акимат - это акимат луны, которому невдомёк, что постановлением правительства РК перенесен день отдыха с 25-го на 31 -ое.... чтобы на день конституции отдыхать 4 дня.
Программа кнешна скудненькая... фантазией не блещет культ-массовый акиматовский сектор...
понятно традиционная выставка цветов как пережиток советского прошлого с талантливым и трудолюбивым народом не вписывается в рухнаму....
туда же карнавалы-шествия предприятий и организаций...
добровольно-принудительный парад колясок от учреждений образования тоже вычеркнули...
бедных дачников с их помидорами и базарщиков с бахчевыми решили не морить жарой..
Из халявы токо странный конкурс "по приготовлению хот-догов"... в чём конкурс? или спонсор жральня за мартом реабилитируется раздачей жратвы?
Да и вообще "хот-дог" - это что, бренд, символ города?
Где музеи, где театры и дк???
Ну а Комбинация... навеет воспоминания о дискотеке в пионерском лагере в начале 90-х ... первых робких поцелуях под звёздным небом где-то за корпусом...
не то, что у некоторых:
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Сергей_я:
Как из ТШ.
Таки воспользовался?
Цитата:
Vital:
потресем булками под ретро.
Мереке Заканыча с собой возьми.. он ляжкой конины потрясти может