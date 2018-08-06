211 В Сарыколе мотоциклист столкнулся с коровой #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3611

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:03 По закону интересно кто виноват?

Мы пьяные вдребезги помню на моциках с дизельного во вторую смену в город мотались за бутылками..

Смутно помню, под какой то жигуль залетели и тот у нас ключи от Восхода вытащил..

Потом не помню..

И машин то раньше в начале 90х практически не было, а ведь залетели, около церкви на Гагарина..