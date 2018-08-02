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§ NG.kz
Труд был делом чести и славы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33343
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.18 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На конкретных судьбах жителей Житикаринского района напомним читателям, как морально поощряли за труд во времена СССР.
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§ Обликоморале
Труд был делом чести и славы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5791
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.08.18 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во чешет оцифрованный.
Тащили только бездельники и маргиналы.
Те кто нормально трудился и зарабатывал достойно не страдали этим.
Опять по себе и своим подельникам судит.
Про стакан воды рабский детский труд, тоже брещет.
Да было, когда не справлялись крестьяне, выезжали школьники, студенты.
Но это бывало от силы раз-два в месяц.
Мели Емеля, но это давно не твоя неделя.
Уже всем давно известно, что твоим словам веры нет. :lol:
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§ 211
Труд был делом чести и славы
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3611
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.08.18 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
всем давно известно, что твоим словам веры нет.


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35146&viewmode=flat&sortorder=0&start=30

Не верь никому, если не хочешь быть обманутым.
Сам то по теме чего хочешь сказать или как всегда просто нечего и нечем подтвердить?
Я то знаю как оно было, не знал бы и не говорил..
И да, крестьян тогда в мое время и в помине не было..
Полагаю что такое деревня ты знать не знаешь..

[Исправлено: 211, 06.08.2018 - 21:26]
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§ 211
Труд был делом чести и славы
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3611
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.08.18 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще 70е славные были..
Детство, наверно оно в любое время всегда теплое и всегда приятное..
Даже если наступит какой нибудь 3х тысячный год, будущие киборголюдишки с почтением будут вспоминать Андроида 8.1..

[Исправлено: 211, 06.08.2018 - 21:37]
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* drakon
Труд был делом чести и славы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14259
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.08.18 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
А вообще 70е славные были..

В 1969 году - закончил среднюю школу.
Не поступил в ВУЗ. Тупой - был.
Поступил в ТРМЗ в Новоильиновке.Учеником токаря.
За год дошёл до мастера разборочного цеха.
10 ноября 1970 г. - призвали на военную службу.
19 ноября 1972 года - ДМБ.
И началась счастливая жизнь. Да да...
И картошку - убирали и Капусту. И Валки
пшеницы - переворачивали в дождливые дни.
Всё у меня было - отлично...

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :oops: :oops: :oops: :-P
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§ 211
Труд был делом чести и славы
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3611
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.08.18 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
1970 г. - призвали на военную службу.

А я только по жизни тогда определился, решил тогда вылупиться и начать жить..
Да, эти годы меня приручили к той советской жизни..
Надо было родиться после 91го, все равно вот это вот сидит внутри, мешает сильно приспособиться к капитализму..
И причем нам всем старым бывшим советским людям..
Но новым поколениям это уже не грозит думаю..
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