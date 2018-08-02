211 Труд был делом чести и славы #31





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3611

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:25 Цитата: Обликоморале:

всем давно известно, что твоим словам веры нет.





Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35146&viewmode=flat&sortorder=0&start=30 всем давно известно, что твоим словам веры нет.Источник:

Не верь никому, если не хочешь быть обманутым.

Сам то по теме чего хочешь сказать или как всегда просто нечего и нечем подтвердить?

Я то знаю как оно было, не знал бы и не говорил..

И да, крестьян тогда в мое время и в помине не было..

Полагаю что такое деревня ты знать не знаешь..



[Исправлено: 211, 06.08.2018 - 21:26]