Цитата: Маркс:

Подобно самовару дух,

Быть может, так же выкипает?. .

Ну что же, не ругайтесь вслух,

Ведь в жизни всякое бывает.



Не дух сей в нас там выкипает

Он вышел с нас уже тогда

Завидев как надежды тают

Когда ушла от нас мечта...

То угасает жизнь внутри

Завидев слабость и безволье

Она пытаейтся сойти

А не уйти с тобой в подполье

В Кому..

Пусть лучше уш преподнесет себя другому..

Чем слышит жалкий лепет неумехи старца тут в тиши

Который так и не нашел тайник своей души

Зачем он тут....