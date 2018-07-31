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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Надежды маленький оркестрик		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Надежды маленький оркестрик
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33343
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.07.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, что в защиту районного акимата ринулись ветераны госслужбы с демагогическими заявлениями типа: разве плохо, что улицы в районе будут чистыми. Вот таких кадров и подтягивают в общественные советы и специальные мониторинговые группы в районе.
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Надежды маленький оркестрик
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3606
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.08.18 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
это не оценка, а объективный взгляд на возраст

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774667&topic_id=35128&forumid=1&1533550958

Нет..
Ум есть при выходе из школы или его нет, это именно оценка..
Никаким взглядом тут и не пахнет..
На Мавроди посмотришь , царствие им небесное и на Стива Жобса, на твой взгляд кто умнее?
На первый взгляд Стиви, но по жизни Мавроди просто Гений..
Взгляд это просто взгляд и ничего боле..
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§ Маркс
Аркадий ДЕНИСОВ: Надежды маленький оркестрик
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 06.08.18 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ум есть при выходе из школы или его нет, это именно оценка..

Ну есть ум или нет, это ничего не значит. В 5 лет все мечтают стать космонавтами, в 16 лет мечтают стать Биллами Гейтсами. И учителя твердят умненьким отличникам, что именно они добьются всего самого значительного в жизни, но к 50-ти те уже мирно заправляют картриджи в Астане или крутят баранку такси и понимают, что надо было с самого начала идти в домоуправы. А обычные серые лошадки становятся президентами, министрами, мэрами, всякими аллигаторхами и Мавродиями.
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Надежды маленький оркестрик
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3606
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.08.18 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Подобно самовару дух,
Быть может, так же выкипает?. .
Ну что же, не ругайтесь вслух,
Ведь в жизни всякое бывает.

Не дух сей в нас там выкипает
Он вышел с нас уже тогда
Завидев как надежды тают
Когда ушла от нас мечта...
То угасает жизнь внутри
Завидев слабость и безволье
Она пытаейтся сойти
А не уйти с тобой в подполье
В Кому..
Пусть лучше уш преподнесет себя другому..
Чем слышит жалкий лепет неумехи старца тут в тиши
Который так и не нашел тайник своей души
Зачем он тут....
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Надежды маленький оркестрик
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3606
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.08.18 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
но к 50-ти те уже мирно заправляют картриджи в Астане или крутят баранку такси и понимают, что надо было с самого начала идти в домоуправы

Ты сам как по жизни сейчас, на склоне своих пока младых лет думаешь, зря пошел после школы что ли куда то, лучше бы сразу в домоуправы?
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Надежды маленький оркестрик
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3606
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.08.18 - 18:45
Комментарий удален модератором.
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