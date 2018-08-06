Цитата: yudjin:

а не ради выпуска продукции и конечного результата для народа.

Ну следовало бы проехаться в эти зоны, поговорить с работяшками что там работают, сделать цельный репортаж о том, нужно ли это им или не нужно..

Что пишут на бумаге и что там..

Может пора заняться чем то более рациональным в плане города, а не смотреть за какими то деревьями на чужих территориях, которые были проданы при Святом при нашем дружном одобрямс?