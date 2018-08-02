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§ NG.kz
Труд был делом чести и славы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33343
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.18 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На конкретных судьбах жителей Житикаринского района напомним читателям, как морально поощряли за труд во времена СССР.
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§ 211
Труд был делом чести и славы
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3606
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.08.18 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Да сейчас зайди в школу и предложи ученикам поехать в деревню редиску рвать вместо учебы, там 99.999%

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774615&topic_id=35146&forumid=1&1533540720

Ох и не знаешь ты сегодняшних учеников..
Еще и в суд на тебя подадут за развращение и на смартофон снимут и бросят в социальные сети с твоим видео на Обсуждение..
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§ Маркс
Труд был делом чести и славы
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 06.08.18 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ох и не знаешь ты сегодняшних учеников..
Еще и в суд на тебя подадут за развращение и на смартофон снимут и бросят в социальные сети с твоим видео на Обсуждение..

Это зависит от правильной подачи материала. А то еще и деньги сдавать будут, чтобы взяли на "рабские" работы в крестьянское хозяйство.
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§ 211
Труд был делом чести и славы
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3606
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.08.18 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:

Это зависит от правильной подачи материала.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774651&topic_id=35146&forumid=1#774651

Например?
Вы едете на свежий воздух пахать на дядю и не получите ни шиша, кто отлынет, того исключаем из школы?
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§ Обликоморале
Труд был делом чести и славы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5787
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.08.18 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
от правильной подачи материала

На Западе и уже в России, есть "квесты" на эту тему. Ну и призы особо отличившимся,достойные.
Но суть в том, что за участие в "квесте" на поле, реально участвующие платят. 8-)
А "дары полей" ими собранные уходят на прилавки.
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§ Маркс
Труд был делом чести и славы
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 06.08.18 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Например?

Внимание! После проведения экологического европейского тестирования, всем участникам будет предложено участие в элитарном экологическом шоу-постапокалипсисе Дом-3, которое пройдет в малоизученных сельских районах. С опытным инструктором новоявленные сталкеры научаться искусству выживания в неподготовленной местности. Участники игры пройдут обязательный курс подготовки складов и уроки заготовок продуктов для выживания в холодный период. Игра будет освещаться телевидением и радио. Права на прокат программы приобретены компанией Borhard LTD. Стоимость участия в реалити-шоу 500000 тенге на каждого участника. Набравшим проходной балл по результатам тестирования будут предоставлены бесплатные путевки. Удачи!
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§ 211
Труд был делом чести и славы
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3606
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.08.18 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Набравшим проходной балл по результатам тестирования будут предоставлены бесплатные путевки. Удачи

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774664&topic_id=35146&forumid=1#774664

Это не правильная подача, это банальная покупка..
Мы же говорим о бесплатном труде на жаре, где нет ни связи ни еды, кроме воды из под фляги с ближайшей деревни с лягушками..
Купить то человека за деньги раз плюнуть..
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§ Маркс
Труд был делом чести и славы
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 06.08.18 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Купить то человека за деньги раз плюнуть..

Мотивировать человека моральными принципами в капиталистической среде, где всё построено на неравенстве - глупо. Лучше всего это делать деньгами или их эквивалентом - известностью или каким-то интересом. Это раньше за деньги нельзя было никого купить, они и не нужны были по большому счету:

"Люди сосланы делами,
Люди едут за деньгами,
Убегают от обиды, от тоски...
А я еду, а я еду за туманом,
За мечтами и за запахом тайги."
Ю. Кукин

... Если была бы в мире сила, которая вернула бы всех, связанных с золотом Территории, погибших в маршрутах, сгинувших в «сучьих кутках», затерявшихся на материке, ушедших в благополучный стандарт «жизни как все», — все они повторили бы эти годы. Не во имя денег, так как они знали, что такое деньги во время работы на Территории, даже не во имя долга, так как настоящий долг сидит в сущности человека, а не в словесных формулировках, не ради славы, а ради того непознанного, во имя чего зачинается и проходит индивидуальная жизнь человека ...
О. Куваев
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§ 211
Труд был делом чести и славы
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3606
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.08.18 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Мотивировать человека моральными принципами в капиталистической среде, где всё построено на неравенстве - глупо.

Вот видишь..
Глупо..
Не человека взрослого.
А несовершенолетних детишей 11ти - 12ти лет за бесплатно и за стакан воды..
Стало быть во времена СССР сие деяние было умным поступком?
Ну и чем эти детишки после отплатили, когда почувствовали в 1985м году запах свободы и демократии?
Что они сделали со страной, которая использовала их рабский труд ради каких то степных мафиози, сажающих арбузы?
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§ 211
Труд был делом чести и славы
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3606
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.08.18 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Люди сосланы делами,
Люди едут за деньгами,

Кстати он пел это про советских людишек?
Тогда коэфицинты хорошие и лиди с удовольствием шли работать туда где они платились..
Или тогда это все капиталисты были без совести?
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§ Маркс
Труд был делом чести и славы
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 06.08.18 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
А несовершенолетних детишей 11ти - 12ти лет за бесплатно и за стакан воды..

Ну врать то зачем? Воды было сколько хочешь. Только нужно было идти за ней на край поля. Кормили вкусным обедом. И деньги платили тем, кто работал. Ну а если в борозде лежал и ждал, когда шибанет солнечный удар и обеспокоенный медик сам принесет стакан воды, то тут уж сам виноват.
Цитата:
211:
Ну и чем эти детишки после отплатили, когда почувствовали в 1985м году запах свободы и демократии?

Да детишки-то при чём? Тогда и взрослых, как детишек обвели вокруг пальца. Плохому же научить проще, чем хорошему, да и разрушить гораздо легче, чем построить. Пока запахом демократии упивались, все богатства страны за блестящие бусы вывезли за рубеж. Обули обычным способом, как и раньше обували на протяжении всей своей истории, то индейцев, то африканцев, то индийцев, да всех подряд.
Профайл

§ Маркс
Труд был делом чести и славы
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 06.08.18 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Тогда коэфицинты хорошие и лиди с удовольствием шли работать туда где они платились..

Не все измеряли работу деньгами. Почитай хотя-бы про первоцелинников, какими деньгами можно было оплачивать их труд? Никакими коэффициентами тот труд не измерить.
Профайл

§ 211
Труд был делом чести и славы
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3606
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.08.18 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Только нужно было идти за ней на край поля. Кормили вкусным обедом. И

Не кормили и не платили..
Ты Чито такое глаголишь?
Нас с деревень, мне тогда уже 11 было вывозили на Кавазиках и просто максимум давали воды..
Профайл

§ 211
Труд был делом чести и славы
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3606
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.08.18 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Не все измеряли работу деньгами. Почитай хотя-бы про первоцелинников, какими деньгами можно было оплачивать их тр

Ладно мочинять то..
И БАМы и Севера так строились, и Целина, наобещали им там по полной..
Но как правило там еще зачистка была по Союзу неблагонадежных, и это тоже было..
Куда сошлют, там жить и будет , начиная с начала 40х..
Что уш смотреть только на хорошую картинку то..
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§ таноми52
Re: Труд был делом чести и славы
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.08.18 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Не кормили и не платили..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?storyid=24543&start=15&1533562312


А нас кормили, а заработанное шло на нужды школы, а позже - института. Что ж ты свой отрицательный опыт так категорично экстраполируешь на всех?

Цитата:
211:
Маркс:
Не все измеряли работу деньгами. Почитай хотя-бы про первоцелинников, какими деньгами можно было оплачивать их тр

Ладно мочинять то..И БАМы и Севера так строились, и Целина, наобещали им там по полной..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?storyid=24543&start=15&15335623

Ну, Сочинитель здесь всем известен. А в данном комменте ещё и "аргументы" Бывалого попробовал использовать... Если в "совке" такой мрак был ( всё построено на принуждении, рабском труде, а не идейных убеждениях и романтике...), как же страна побеждала и двигалась вперёд? Ведь и материальной заинтересованности, получается, не было. Только не надо тут гнать про то, что СССР не развивался, а так и остался в дореволюционной поре
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§ 211
Труд был делом чести и славы
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3606
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.08.18 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
как же страна побеждала и двигалась вперёд? Ведь и материальной заинтересованности, получается, не было.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774706&topic_id=35146&forumid=1&1533563810

Первое, где ты внезапно увидела что СССР двинулся вперед, начиная с хороших 70х и второе, как можешь сочинять, что не было материальной заинтересованности?
Несуны на всех заводах, включая наш КСК, а я помню как мы нити с бобин в детстве перекручивали, тот же Дизельный, когда все работяги у нас в сборке тащили буквально все?
Ради какого то интереса что ли?
А в столовых и буфетах как, в больницах, садах?
И да, не говоря уже о коэффициентах..
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