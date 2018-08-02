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211:
А несовершенолетних детишей 11ти - 12ти лет за бесплатно и за стакан воды..
Ну врать то зачем? Воды было сколько хочешь. Только нужно было идти за ней на край поля. Кормили вкусным обедом. И деньги платили тем, кто работал. Ну а если в борозде лежал и ждал, когда шибанет солнечный удар и обеспокоенный медик сам принесет стакан воды, то тут уж сам виноват.
Цитата:
211:
Ну и чем эти детишки после отплатили, когда почувствовали в 1985м году запах свободы и демократии?
Да детишки-то при чём? Тогда и взрослых, как детишек обвели вокруг пальца. Плохому же научить проще, чем хорошему, да и разрушить гораздо легче, чем построить. Пока запахом демократии упивались, все богатства страны за блестящие бусы вывезли за рубеж. Обули обычным способом, как и раньше обували на протяжении всей своей истории, то индейцев, то африканцев, то индийцев, да всех подряд.