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Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи)

Отправлено: - 19:54 Цитата: 211:

Не кормили и не платили..



Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?storyid=24543&start=15&1533562312 Не кормили и не платили..Источник:



А нас кормили, а заработанное шло на нужды школы, а позже - института. Что ж ты свой отрицательный опыт так категорично экстраполируешь на всех?



Цитата: 211:

Маркс:

Не все измеряли работу деньгами. Почитай хотя-бы про первоцелинников, какими деньгами можно было оплачивать их тр



Ладно мочинять то..И БАМы и Севера так строились, и Целина, наобещали им там по полной..



Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?storyid=24543&start=15&15335623



Ну, Сочинитель здесь всем известен. А в данном комменте ещё и "аргументы" Бывалого попробовал использовать... Если в "совке" такой мрак был ( всё построено на принуждении, рабском труде, а не идейных убеждениях и романтике...), как же страна побеждала и двигалась вперёд? Ведь и материальной заинтересованности, получается, не было. Только не надо тут гнать про то, что СССР не развивался, а так и остался в дореволюционной поре Маркс:Не все измеряли работу деньгами. Почитай хотя-бы про первоцелинников, какими деньгами можно было оплачивать их трЛадно мочинять то..И БАМы и Севера так строились, и Целина, наобещали им там по полной..Источник:Ну, Сочинитель здесь всем известен. А в данном комменте ещё и "аргументы" Бывалого попробовал использовать... Если в "совке" такой мрак был ( всё построено на принуждении, рабском труде, а не идейных убеждениях и романтике...), как же страна побеждала и двигалась вперёд? Ведь и материальной заинтересованности, получается, не было. Только не надо тут гнать про то, что СССР не развивался, а так и остался в дореволюционной поре