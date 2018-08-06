Sniper «И чтоб соседи покупали трактора» - развитие инвестпроектов обсудили в акимате Костанайской области #5





(Пользователи) Сообщений: 92

Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 16:30 Не понял юмора. Областной акимат сам собирается выступить инвестором? Или просто про курарекать на всю округу , а там хоть и не рассветай))))) До чего же все интересно!!!