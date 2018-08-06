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≡ «И чтоб соседи покупали трактора» - развитие инвестпроектов обсудили в акимате Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«И чтоб соседи покупали трактора» - развитие инвестпроектов обсудили в акимате Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33340
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.08.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Селекторное совещание по реализации инвестиционных проектов прошло в здании облакимата сегодня. В начале совещания глава региона Архимед МУХАМБЕТОВ заявил, что инвестиционная привлекательность нашей области активно продвигается с начала 2017 года.
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§ olegggon
Re: «И чтоб соседи покупали трактора» - развитие инвестпроектов...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 905
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 06.08.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё так оптимистично, 🤔, а что там с цементным заводом? Про него тоже было столько сказано.
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§ 211
Re: «И чтоб соседи покупали трактора» - развитие инвестпроектов...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3593
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.08.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жестко..
Не понял только зачем в производство телевизеров вкладывать до 7ми миллиардов баксов..
Огромные деньги..
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§ Обликоморале
Re: «И чтоб соседи покупали трактора» - развитие инвестпроектов...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5786
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.08.18 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
а что там с цементным заводом?

То же, что и с заводом лифтов.
Но более улыбнуло, что россияне будут наши трактора куплять. :lol:
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§ Сабыр
Re: «И чтоб соседи покупали трактора» - развитие инвестпроектов...
Сабыр


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Сообщений: 29
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 06.08.18 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как в той песне "ничего не выйдет"...
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* Sniper
«И чтоб соседи покупали трактора» - развитие инвестпроектов обсудили в акимате Костанайской области
Sniper


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Сообщений: 92
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 06.08.18 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понял юмора. Областной акимат сам собирается выступить инвестором? Или просто про курарекать на всю округу , а там хоть и не рассветай))))) До чего же все интересно!!!
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