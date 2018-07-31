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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Надежды маленький оркестрик
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33340
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.07.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, что в защиту районного акимата ринулись ветераны госслужбы с демагогическими заявлениями типа: разве плохо, что улицы в районе будут чистыми. Вот таких кадров и подтягивают в общественные советы и специальные мониторинговые группы в районе.
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§ Сыкымы
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Надежды маленький оркестрик
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 278
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 31.07.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
...попечители по-прежнему заняты сбором средств с родителей на ремонт и другие «неотложные нужды школы», хотя и министерство образования, и управления на местах не однажды заявляли, что нужды школы полностью обеспечивается бюджетом...

Есть ещё нужды директоров... Но есть и мамочки, которые тычут где ни попадя договором с "фондом помощи школе", мол, я же вот сдаю деньги в фонд - ставьте моему чаду хорошие оценки. Так что сами и расслабляют директорат...
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§ 211
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Надежды маленький оркестрик
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3593
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 31.07.18 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Еще более странным выглядит привлечение сотрудников школ Костанайского района в качестве рабсилы для подметания дорог в п. Ми

Хех..
А не кажется еще более странным еще более странного, что сами сотрудники школ согласились на это, как..
Не скажу..
А может какие грешки свои отрабатывали проще говоря?
Может сами того желали?
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§ ПростоЯ
Аркадий ДЕНИСОВ: Надежды маленький оркестрик
ПростоЯ


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 11.07.18
Отправлено: 01.08.18 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да Вы что говорите? По себе судите? у нас сейчас учителя - самые бесправные.
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Надежды маленький оркестрик
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3593
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.08.18 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПростоЯ:
нас сейчас учителя - самые бесправные.

Это почему?
Может потому что они сами выбрали это?
Но зачем?
И если им Это нравится, то зачем тогда играть на этом товарищу Денисову?
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§ Сыкымы
Аркадий ДЕНИСОВ: Надежды маленький оркестрик
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 278
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.08.18 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
нас сейчас учителя - самые бесправные.

Это почему?
Может потому что они сами выбрали это?


Т.е. каждый молодой человек, выбравший профессию учителя/преподавателя, осознавал, что он впоследствии будет бесправен и должен будет наравне с прямыми обязанностями ещё и трассы подметать?
Цитата:
211:
И если им Это нравится

А где написано, что нравится?
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Надежды маленький оркестрик
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3593
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.08.18 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

Т.е. каждый молодой человек, выбравший профессию учителя/преподавателя, осознавал, что он впоследствии будет бе

У нас любой, любой молодой человек, выбирая профессию учителя или сотрудника полиции, либо врача, всегда знает, на что идет..
Вообще премного удивлен, что ты этого не знаешь..
Никогда не учился?
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§ Маркс
Аркадий ДЕНИСОВ: Надежды маленький оркестрик
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 03.08.18 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
У нас любой, любой молодой человек, выбирая профессию учителя или сотрудника полиции, либо врача, всегда знает, на что идет..

Каждый молодой человек, впервые пробующий алкоголь, наркотики или азартные игры тоже знает, на что идет. Однако, каждый считает, что именно с ним ничего страшного никогда не случится.
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Надежды маленький оркестрик
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3593
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.08.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Каждый молодой человек, впервые пробующий алкоголь, наркотики или азартные игры тоже знает, на что идет.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774273&topic_id=35128&forumid=1&1533289261

Ты еще секс и рокэнролл забыл добавить..
Каким образом это имеет отношение к выбранной в здравом уме профессии?
Ты туда что, упиваться или наркоманить идешь?
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§ Маркс
Аркадий ДЕНИСОВ: Надежды маленький оркестрик
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 06.08.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Каким образом это имеет отношение к выбранной в здравом уме профессии?
Ты туда что, упиваться или наркоманить идешь?

Причем здесь ум? Суть в том, что человек играет на трубе, а судьба играет человеком.
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Надежды маленький оркестрик
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3593
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.08.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:

Причем здесь ум?

То есть при поступлении школяра в ВУЗ или другое училище, ум совсем необязателен?
Нужно положиться на Судьбу?
То есть в учителя идут какие то Верующие в судьбу люди, ничего общего не имеющие с умом?
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§ Маркс
Аркадий ДЕНИСОВ: Надежды маленький оркестрик
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 06.08.18 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
То есть при поступлении школяра в ВУЗ или другое училище, ум совсем необязателен?

А то у школяра ума столько, что девать некуда. Они уже все знают заранее, что с ними будет в будущем. А мечты их выглядят примерно так:
Вот стану учителем. Поступлю в пединститут, окончу его с красным дипломом и уеду преподавать литературу в глухое село. Через 20 лет село станет огромным городом с населением более миллиона, там построят метро, а мне, заслуженному учителю города, предоставят бесплатную 10-комнатную квартиру за заслуги, чтобы в старости бывшие ученики могли своими посещениями скрасить мои пенсионные годы, читая своему пожилому наставнику стихи и музицируя на стареньком рояле.
Цитата:
211:
То есть в учителя идут какие то Верующие в судьбу люди, ничего общего не имеющие с умом?

Скажу по большому секрету, что идут в учителя единицы. В основном в учителя попадают. И ум здесь совершенно ни при чем. Зигзаг удачи - и ты учитель.
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Надежды маленький оркестрик
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3593
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.08.18 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
А то у школяра ума столько, что девать некуда

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774649&topic_id=35128&forumid=1#774649

Ну..
Не нужно их недооценивать..
Они не мы к счастью и надеются на лучшее, что сами построят свою жизнь, а не будут слепо следовать указам сверху, как им жить и что делать..
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§ 211
Аркадий ДЕНИСОВ: Надежды маленький оркестрик
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3593
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.08.18 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Скажу по большому секрету, что идут в учителя единицы. В

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35128&post_id=774652&order=0&viewmode=flat&pid=774649&forumid=1#774652

Ладно то сочинять..
Загляни в первое же педучилище..
Просто туда идет бедный народ, то другой вопрос..
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§ Маркс
Аркадий ДЕНИСОВ: Надежды маленький оркестрик
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 06.08.18 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Не нужно их недооценивать..

А это не оценка, а объективный взгляд на возраст.
Цитата:
211:
Они не мы к счастью и надеются на лучшее, что сами построят свою жизнь, а не будут слепо следовать указам сверху, как им жить и что делать..


Надежд сомнителен приют.
«Надежды юношей питают,
Отраду старцам подают» ,
Но все же постепенно тают.

И, наконец, на склоне дней
Вдруг понимает человече
Тщету надежд, тщету идей.. .
«Иных уж нет, а те далече» ,

В очках и при карандаше,
Пред выкипевшим самоваром,
Он размышляет о душе,
О временах, прошедших даром.

Подобно самовару дух,
Быть может, так же выкипает?. .
Ну что же, не ругайтесь вслух,
Ведь в жизни всякое бывает.

Г. Глинка
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