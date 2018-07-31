|Цитата:
211:
Не нужно их недооценивать..
А это не оценка, а объективный взгляд на возраст.
Цитата:
211:
Они не мы к счастью и надеются на лучшее, что сами построят свою жизнь, а не будут слепо следовать указам сверху, как им жить и что делать..
Надежд сомнителен приют.
«Надежды юношей питают,
Отраду старцам подают» ,
Но все же постепенно тают.
И, наконец, на склоне дней
Вдруг понимает человече
Тщету надежд, тщету идей.. .
«Иных уж нет, а те далече» ,
В очках и при карандаше,
Пред выкипевшим самоваром,
Он размышляет о душе,
О временах, прошедших даром.
Подобно самовару дух,
Быть может, так же выкипает?. .
Ну что же, не ругайтесь вслух,
Ведь в жизни всякое бывает.
Г. Глинка