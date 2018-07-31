Цитата: 211:

То есть при поступлении школяра в ВУЗ или другое училище, ум совсем необязателен?



А то у школяра ума столько, что девать некуда. Они уже все знают заранее, что с ними будет в будущем. А мечты их выглядят примерно так:

Вот стану учителем. Поступлю в пединститут, окончу его с красным дипломом и уеду преподавать литературу в глухое село. Через 20 лет село станет огромным городом с населением более миллиона, там построят метро, а мне, заслуженному учителю города, предоставят бесплатную 10-комнатную квартиру за заслуги, чтобы в старости бывшие ученики могли своими посещениями скрасить мои пенсионные годы, читая своему пожилому наставнику стихи и музицируя на стареньком рояле.

Цитата: 211:

То есть в учителя идут какие то Верующие в судьбу люди, ничего общего не имеющие с умом?



Скажу по большому секрету, что идут в учителя единицы. В основном в учителя попадают. И ум здесь совершенно ни при чем. Зигзаг удачи - и ты учитель.