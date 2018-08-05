211 Моя Деревенька и её окрестности. #13086





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3593

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:03 Цитата: Обликоморале:

Больные люди.

Начинается утро в колхозе..

Как я посоветовал вам отстать от меня и создать свою тему, исчезнув с вашего вида, начали тут же клевать того с кем общались и называли Другом..

Вот сейчас опять обозвал..

Не меня заметь..

Так познаются "друзья"..

И не нужно меня опять вмешивать и всяческим образом на меня намекать как трусливые девчонки в каждой ветке..

Тем более вы опять в вопросах нажаловались на меня и на...своего Друга..

Только заметил..

Это в общем то не красиво..

Ладно на меня, привык..

На своих то зачем кидаетесь?



[Исправлено: 211, 06.08.2018 - 14:06]