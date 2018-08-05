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Куратор темы: drakon
§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3593
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.08.18 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потеряв образ врага, теряешь веру в себя.
А потеряв Веру, вгрызаешься в ближнего с привлечением иной толпы..
Ибо только образ врага дает силы тебе жить и думать что живешь..

Зачем я это сказал, кто его знает..
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14254
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.08.18 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик, правильно - сказал... 8-) б :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 970
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.08.18 - 08:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
правильно - сказал.


об чем и речь. зараза она такая.
пристанет. не отмоешься.
уже на секту похоже.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14254
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.08.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
уже на секту похоже.

Алекс, вступайте к нам, Примем... :lol:
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5786
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.08.18 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
уже на секту похоже.

Ога, они ужо без врагов жить не могут. :lol:
Больные люди.
Аминь.
Миру - мир !!!
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3593
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.08.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Больные люди.

Начинается утро в колхозе..
Как я посоветовал вам отстать от меня и создать свою тему, исчезнув с вашего вида, начали тут же клевать того с кем общались и называли Другом..
Вот сейчас опять обозвал..
Не меня заметь..
Так познаются "друзья"..
И не нужно меня опять вмешивать и всяческим образом на меня намекать как трусливые девчонки в каждой ветке..
Тем более вы опять в вопросах нажаловались на меня и на...своего Друга..
Только заметил..
Это в общем то не красиво..
Ладно на меня, привык..
На своих то зачем кидаетесь?

[Исправлено: 211, 06.08.2018 - 14:06]
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5786
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.08.18 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Начинается утро в колхозе..

Не знаю какое утро в вашем колхозе.
У адекватных людей уже рабочий полдень.
Цитата:
211:
Вот сейчас опять обозвал..

Ну это ты так думаешь. У кого что болит, тот о том и говорит.
Дракоша, я на сто процентов уверен, в отличии от тебя по другому расценит.
Так что не надо ля-ля и срач устраивать в теме.
:lol:
"Особо одаренным" не всегда понять, наш стиль общения.
Печалько...
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3593
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.08.18 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
одаренным" не всегда понять, наш стиль общения.
Печалько...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774640&topic_id=25576&forumid=2&1533544336

Так и знал что ты это скажешь и расстаешь..
Обзывая своего Друга только за то и меня вместе, что он общается со мной..
В Вопросах к администрации тоже полагаю вы на него шутя любя нажаловались?
Немного подловато конечно, особенно говорить что это твой стиль..
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5786
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.08.18 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Без клеветы никак?
Тебя вообще несет ужо.
Совсем зачах без срача и подначек.
Какой ты все же жалкий.
Кстати, что ты считаешь обзыванием?
Прошу, не голословно указать, а ложь не распространять.
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3593
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.08.18 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Сам видишь и сам знаешь..
И не нужно подзюкивать постоянно сзади кого то..
Уже все поняли, одним алексом 60 пользуешься для этого, еще со времен Анонима..
Его слова это твои слова..
Особенно насчет жалоб..
Остальные не ведутся на твои провокации..
Перестали по крацней мере..
Пора бы от того образа отойти уже и стать мужиком..
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5786
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.08.18 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Все ясно.
Слив засчитан.
Ложь помноженная на ложь опять вылезла.
В каждой строке тем более.
Цитата:
211:
Пора бы от того образа отойти уже и стать мужиком..

У тебя это никогда не получиться, хоть сто раз говори себе "Пора,пора"
Ты с другой метлой и образом жизни по ходу родился.
Печалько.
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5786
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.08.18 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Дракош, твои картофелекопатели тож так отдыхают в свободное время?
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3593
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.08.18 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Просто не нужно стараться верховодить 60ти летними старыми людьми, будучи моложе их значительно..
И пытаться как то их подзюкивать и строполить..
Иногда они не могут сообразить где ты выдаешь подзюкивание и провокацию и думают что так нужно..
Результат - он вслед за тобой там и нажаловался..
Почаще говори ему что я Ад на земле, он станет Всевышнему жаловаться..
Старый человек по сути..
Остальные повторюсь уже просто обходят тебя стороной..
Так что меняйся давай.
Скажи широко СЫР, и начни писать заново комменты с другими участниками..
Сегодня кстати у тебя немлохо получается..
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14254
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.08.18 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Дракош, твои картофелекопатели тож так отдыхают в свободное время?

Да неее, ОМ, я их в свободное время от картошки,

заставляю Виноград - убирать... :lol: :oops: :-P
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* Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 92
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 06.08.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Cколько, у тебя винограда бедолага? 1х 2 метра?
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