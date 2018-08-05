/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Велопробег, посвящённый Дню работников транспорта, прошёл в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Велопробег, посвящённый Дню работников транспорта, прошёл в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33338
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.08.18 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Велопробег стартовал сегодня, 5 августа, в Сити-центре, на час позже запланированных 10 часов утра - ждали машину скорой помощи, так как на спортивно-культурно-массовых мероприятиях она необходима по регламенту.
Читать новость

§ Kairat stayer
Re: Велопробег, посвящённый Дню работников транспорта, прошёл в...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 148
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 05.08.18 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже принял участие в данном велопробеге, хорошее мероприятие организовали. Участники были разных возрастов, как говорится: на великах-от мала до велика. Граждане хотят вести здоровый образ жизни, в целом любая нагрузка способствуют укреплению здоровья, поддержу участников велопробега, велодорожки для жителей областного центра нужны. Да и если набережная вдоль р.Тобол будет далее реконструироваться, при возможности, там тоже можно проложить велодорожку, возможно с двухсторонним движением. Все-таки свежий воздух, практически в живой природной среде, комфортной зоне отдыха.
Промежуточный маршрут пролегал через парк независимости, где имеются доступные бесплатные тренажеры, спортивные площадки (футбол играют), проложена лыже-роллерная трасса, граждане бегают, на роликах и велосипедах ездят, сам время от времени заезжаю, в целом нормально. А вот спортсмены тренирующийся на роллерах, говорят не продумано как-то, трасса узковата. Вообще в парке не только окрестные жители гуляют и занимаются спортом, вечерами много народу бывает, с других районов приезжают, востребованный формат зоны отдыха от городской суеты, появляется сопутствующий сервис и.т.д. Ну и рядом лыжная база, буквально вчера в беседе с И.Н. Вепревым, узнал хорошую новость для спортсменов и граждан, что будут строит новую лыжную базу и осуществят небольшую реконструкцию лыжно-беговой трассы. Там, кстати кусочек живой природы, с всевозможными растениями, флорой и деревьями, слава Всевышнему, надеюсь сохранится всё.
Профайл

§ Sniper
Re: Велопробег, посвящённый Дню работников транспорта, прошёл в...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 85
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 06.08.18 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Тоже принял участие в данном велопробеге, хорошее мероприятие организовали. Участники были разных возрастов, как говорится: на великах-от мала до велика.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31903

Ну понятно, ты решил отметиться. По второму пункту не согласен. Все улицы и без вас перекрыты. Роют целыми километрами. Племянник служил в ГСВГ. Говорит, когда потекла холодная вода на трассе к столовой, 5 человек принесли кусок трубы длиной 30 см. И за 2 дня сделали всю работу. Включая восстановление газона над местом аварии.
Профайл

§ alex_60
Re: Велопробег, посвящённый Дню работников транспорта, прошёл в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 969
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.08.18 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//// пришёл известный в Костанае ведущий Евгений Сотников.//

реклама оформлена через кассу?
Профайл

§ alex_60
Re: Велопробег, посвящённый Дню работников транспорта, прошёл в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 969
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.08.18 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Тоже принял участие


да не пиши так много за раз. никто не читает.
или за знаки получаешь?
Профайл

§ alex_60
Re: Велопробег, посвящённый Дню работников транспорта, прошёл в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 969
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.08.18 - 11:01
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ Алиса
Re: Велопробег, посвящённый Дню работников транспорта, прошёл в...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4286
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 06.08.18 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а упомянутые в статье люди имеют какое-то отношение к представителям транспорта? или это любители просто из народа? И вообще были ли в числе катающихся сами "виновники торжества"? Какие-то сомнения вкрадываются
Профайл

§ Kairat stayer
Велопробег, посвящённый Дню работников транспорта, прошёл в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 148
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.08.18 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
да не пиши так много за раз. никто не читает.
или за знаки получаешь?

Ранее же отмечал, что никто никого не заставляет читать мои посты, кто хочет пусть читают, кто не хочет, не читают. Какие ещё знаки, а подзабыл, ты же приверженец и толкователь пророчеств великого Нострадамуса, да скоро будет всемирный голод с потопом, катастрофы и.т.д. Что-то не всё сбывается, вона раньше такие деятели как ты предсказывали, что будет извержение вулкана и Америке придёт кирдык, чё-то не сбылось.
Профайл

§ alex_60
Велопробег, посвящённый Дню работников транспорта, прошёл в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 969
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.08.18 - 11:39
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ alex_60
Велопробег, посвящённый Дню работников транспорта, прошёл в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 969
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.08.18 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Ранее же отмечал, что никто никого не заставляет читать мои посты, кто хочет пусть читают,


что подтверждает , что ты за знаки. имеешь.
пиши . источник сообщает.
только свои лучше мысли.
Профайл

§ Sniper
Велопробег, посвящённый Дню работников транспорта, прошёл в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 85
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 06.08.18 - 11:49
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ alex_60
Велопробег, посвящённый Дню работников транспорта, прошёл в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 969
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.08.18 - 11:55
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ Kairat stayer
Велопробег, посвящённый Дню работников транспорта, прошёл в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 148
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.08.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
что подтверждает , что ты за знаки. имеешь.
пиши . источник сообщает.
только свои лучше мысли.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35174&post_id=774601&order=0&viewmode=flat&pid=774595&forumid=1#774601


Во, кто у тебя советы выпрашивает то? Свои мысли лучше озвучивай говоришь, тоже мне доморощенный Вольтер-мыслитель и приверженец Нострадамуса выискался-свои догадки оставь пожалуйста при себе.
Профайл

§ Sniper
Велопробег, посвящённый Дню работников транспорта, прошёл в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 85
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 06.08.18 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну зачем ругаться? Не солидно как то для ПП. Пример нам должен показывать для нас простых пользователей((((((
Профайл

§ Kairat stayer
Велопробег, посвящённый Дню работников транспорта, прошёл в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 148
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.08.18 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
а упомянутые в статье люди имеют какое-то отношение к представителям транспорта? или это любители просто из народа? И вообще были ли в числе катающихся сами "виновники торжества"? Какие-то сомнения вкрадываются

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35174&post_id=774606&order=0&viewmode=flat&pid=774603&forumid=1#774606


Пламенных речей и виновников торжества не было. Практически все были из народа, в основном любители здорового образа жизни и спортсмены велосипедисты судя по экипировке. Видел пап и мам с детьми, семейные пары, да ещё видел малыша годика 2-2,5 на заднем сиденье велосипеда в корзине люльке, тоже благополучно преодолел дистанцию.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 227
Пользователей: 0
Всего: 227

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх