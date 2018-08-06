/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Какую опасность несут кондиционеры в жару		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Какую опасность несут кондиционеры в жару
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33338
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.08.18 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перепад температуры отрицательно влияет на организм человека, возникает спазм сосудов, и поэтому могут быть простудные заболевания, связанные с резким переохлаждением. Также спазм сосудов может привести к обострению сердечно-сосудистых заболеваний, повышению температуры, повышению давления
Читать новость

§ Vital
Re: Какую опасность несут кондиционеры в жару
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5969
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.08.18 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще поговаривают что в авто мужчинам незя кондер включать в ноги. Сила мужская мол от этого пропадает. Даже домкрат не поможет потом. Правда или нет , незнаю. Ну я на всяк случай на стекла ставлю регулятор.:))) :lol:
Профайл

§ alex_60
Какую опасность несут кондиционеры в жару
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 969
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.08.18 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
ще поговаривают что в авто мужчинам незя кондер включать в ноги./quote]

клима кстати в ноги поток воздуха включает при включении.
не на стекла.
если в шортах, сразу чувствуешь.
я в этом году кондер вообще отключаю.
в городе.
утром свежий воздух приятней..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 227
Пользователей: 0
Всего: 227

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх