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§ NG.kz
Труд был делом чести и славы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33338
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.18 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На конкретных судьбах жителей Житикаринского района напомним читателям, как морально поощряли за труд во времена СССР.
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§ Sniper
Re: Труд был делом чести и славы
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 85
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 02.08.18 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На столах вижу только самовары. В стаканах только чай, а где же водка?
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§ Змея Подколодная
Труд был делом чести и славы
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 501
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 02.08.18 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В стаканах только чай, а где же водка?

Будут с водкою дебаты, отвечай - " Нет, ребята-демократы, только чай!" (Высоцкий)
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§ Sniper
Re: Труд был делом чести и славы
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 85
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 02.08.18 - 16:47
Комментарий удален модератором.
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§ 211
Re: Труд был делом чести и славы
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3575
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.08.18 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Вот так на старости встрять, видя как твоя страна, где ты соревновался и которой верил, разваливается..
Интересно, о чем думали эти люди и почему доверились так партии?
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§ 211
Труд был делом чести и славы
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3575
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.08.18 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Под Джетыгарой в совхозах был в советское время, крепкие такие, особенно немецкие, там чисто так было где они жили..
Тохтаровку помню, смутно правда уже..
И немецкие добротные и крепкие дома..
Странно, у них и у хохлов такое было..
У хохлов беспорядку больше, но в основе хозяйские такие..
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§ Sniper
Труд был делом чести и славы
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 85
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 05.08.18 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все совхозы жили за счет привлечения дешевой и бесплатной рабочей силы со всего Союза.Местное население не стремилось работать.
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§ Sniper
Труд был делом чести и славы
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 85
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 05.08.18 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего не изменилось. Полста лет назад юношей отправляли добровольно- принудительно на сельхозработы в отделение Джетыгаринском районе. Несколько лет назад из этого поселка судили фермера. Который насильно удерживал людей в поселке.Батрачили они у него на его условиях.
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§ drakon
Труд был делом чести и славы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14251
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.08.18 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
.Местное население не стремилось работать.

Оно,местное население, и сейчас - НЕХОЧЕТ,работать.
Все хотят быть - Бастыками...
:lol: :oops:
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§ Сыкымы
Re: Труд был делом чести и славы
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 278
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 05.08.18 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Полста лет назад юношей отправляли добровольно- принудительно на сельхозработы


Цитата:
Sniper:
Местное население не стремилось работать.

А ещё на сельхозработы пригоняли целые колонны грузовиков. Наверное, потому что местные грузовики не стремились ездить. :-)
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§ 211
Труд был делом чести и славы
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3575
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.08.18 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нас со школы на корейские плантации отправляли, с класса 6го примерно..
Вместе с коровами арбузы собирали там..
Правда коровы их там мелкие ели..
Нас то как рабов коммерсанты СССР тогда использовали, давая за класс директору школы по паре арбузов и бутылку водки..
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§ Мишаня
Re: Труд был делом чести и славы
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 573
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 05.08.18 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Везде бывал, все знает, стопроцентно прогнозирует. И, неожиданно, был рабом! Странно все это!
А я вот не был рабом. Да, таскали потом меня по советам дружины, исписывали дневники, таскали к завучам и директору. Но ни разу я не ездил на картохи и капусты в школе. В ПТУ правда гонял, с водовкой было весело.
И теперь не обладаю уникальными данными, присущими Марику. А наверное надо было побыть рабом :-)
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§ 211
Труд был делом чести и славы
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3575
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.08.18 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
наверное надо было побыть рабом

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774570&topic_id=35146&forumid=1#774570

Хуже того..
Был Бомжом до 2000го года..
Перебивался как то, да, голодал временами..
Все это было..
Не знаю как я тогда вообще еще не сломался..
И вот потому сейчас дорожу этим, опытом, чтоб больше туда не скатиться..
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§ Sniper
Re: Труд был делом чести и славы
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 85
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 06.08.18 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Нас со школы на корейские плантации отправляли, с класса 6го примерно..
Вместе с коровами арбузы собирали там..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=628&storyid=24543

Повезло тебе. Вместе с коровами вы маленько подъедались арбузами. Мы в Щербаковке, всей школой по 400-500 школьников по месяцу или полтора пахали на картошке и свекле. Расчет был один баян или аккордеон в красный уголок школы. Чувствовали, что накалывают нас. Видать, было кому из начальства по нарядам получать за рабский детский труд.
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