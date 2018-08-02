Цитата: 211:

Нас со школы на корейские плантации отправляли, с класса 6го примерно..

Вместе с коровами арбузы собирали там..



Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=628&storyid=24543 Нас со школы на корейские плантации отправляли, с класса 6го примерно..Вместе с коровами арбузы собирали там..Источник:

Повезло тебе. Вместе с коровами вы маленько подъедались арбузами. Мы в Щербаковке, всей школой по 400-500 школьников по месяцу или полтора пахали на картошке и свекле. Расчет был один баян или аккордеон в красный уголок школы. Чувствовали, что накалывают нас. Видать, было кому из начальства по нарядам получать за рабский детский труд.