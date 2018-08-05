/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 873 из 873«1...871872873
Куратор темы: drakon
§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3575
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.08.18 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потеряв образ врага, теряешь веру в себя.
А потеряв Веру, вгрызаешься в ближнего с привлечением иной толпы..
Ибо только образ врага дает силы тебе жить и думать что живешь..

Зачем я это сказал, кто его знает..
Профайл

§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14251
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.08.18 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик, правильно - сказал... 8-) б :lol:
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 873 из 873«1...871872873
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 4, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 4
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 54
Пользователей: 0
Всего: 54

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх