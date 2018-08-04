Алиса Re: Реконструкция перекрестка Тауелсиздик - Дулатова с... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4285

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:10 приведу цитату из КН (да простит меня НГ))) ), думаю частично ответ будет, хотя там речь идет о ремонте областных дорог:

Цитата:

...

– Какие гарантии? – Мы даем гарантию на два года. А уже после дорога будет требовать текущий ремонт, а со временем более основательный, – отвечает Пилипенко (замдиректора по производству подрядной организации ТОО «ВАН»).

Подробнее: http://kstnews.kz/newspaper/648?node=45681Любое копирование материалов сайта разрешается только с активной ссылкой на материал с согласия администрации сайта. Использование авторского материала разрешается не более 30%. – Метод довольно прост: сначала разрыхляем старое покрытие, добавляем новый материал (щебень и цемент), перемешиваем с водой и разравниваем, – поясняет Пилипенко. – Готовое основание закрепляется три дня. А потом сверху асфальтируем. Весь материал казахстанского производства: щебень из Рудного и Первомайского, а цемент карагандинский....– Какие гарантии? – Мы даем гарантию на два года. А уже после дорога будет требовать текущий ремонт, а со временем более основательный, – отвечает Пилипенко (замдиректора по производству подрядной организации ТОО «ВАН»).Подробнее:копирование материалов сайта разрешается только с активной ссылкой на материал с согласия администрации сайта. Использование авторского материала разрешается не более 30%.



меня "привлекли" гарантийные сроки - как это понять?????? - вечно в ремонте за энное количество тенге с нулями? неплохо.....