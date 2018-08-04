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§ NG.kz
Реконструкция перекрестка Тауелсиздик - Дулатова с нарушением технологии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33336
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.18 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проходил мимо и увидел как асфальтоукладчик трамбует землю на перекрёстке Дулатова - Тауелсиздик в Костанае. На фото видно, что остаётся запас всего 10-15 сантиметров, т.е. как раз для тонкого слоя щебня и слоя асфальта сверху.
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§ Алиса
Re: Реконструкция перекрестка Тауелсиздик - Дулатова с...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4285
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 04.08.18 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
приведу цитату из КН (да простит меня НГ))) ), думаю частично ответ будет, хотя там речь идет о ремонте областных дорог:
Цитата:
– Метод довольно прост: сначала разрыхляем старое покрытие, добавляем новый материал (щебень и цемент), перемешиваем с водой и разравниваем, – поясняет Пилипенко. – Готовое основание закрепляется три дня. А потом сверху асфальтируем. Весь материал казахстанского производства: щебень из Рудного и Первомайского, а цемент карагандинский.
...
– Какие гарантии? – Мы даем гарантию на два года. А уже после дорога будет требовать текущий ремонт, а со временем более основательный, – отвечает Пилипенко (замдиректора по производству подрядной организации ТОО «ВАН»).
Подробнее: http://kstnews.kz/newspaper/648?node=45681Любое копирование материалов сайта разрешается только с активной ссылкой на материал с согласия администрации сайта. Использование авторского материала разрешается не более 30%.


меня "привлекли" гарантийные сроки - как это понять?????? - вечно в ремонте за энное количество тенге с нулями? неплохо.....
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§ bgb
Re: Реконструкция перекрестка Тауелсиздик - Дулатова с...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3927
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 04.08.18 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто видел, чтобы хоть раз кто-то, включая госорганы (любого уровня и полномочий!), обиделся на дорожников за качество работ?!
поругать - могут, а заставить полностью переделать - нет! никогда! и никто!
поэтому впечатление, что во все технадзоры набирают инвалидов по зрению, слуху и просто случайных прохожих, не имеющих никаких знаний...
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§ 211
Re: Реконструкция перекрестка Тауелсиздик - Дулатова с...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3575
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.08.18 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если делать на мировом уровне все, без штанов останемся..
Очень все дорого
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§ yudjin
Re: Реконструкция перекрестка Тауелсиздик - Дулатова с...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5460
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.08.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
обиделся на дорожников за качество работ?!

Дык, делать КА-ЧЕ-СТВЕН-НО на года не будут по 2-м причинам: не могут, так как не дано и не выгодно - кушать хочется каждый день, красиво жить и содержатьть родню, отдыхать на островах и прикупать домики в соседнем государстве... поэтому "осваивать" надо ежегодно.
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§ Тот самый
Re: Реконструкция перекрестка Тауелсиздик - Дулатова с...
Тот самый


(Пользователи)
Сообщений: 13
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 04.08.18 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Если делать на мировом уровне все, без штанов останемся..
Очень все дорого


Каком мировом? Вы что! Щебень для дренажа воды и распределения нагрузки - это самый примитив. А они тупо землю сгребли, выровняли и положат сверху асфальт.

И стоило это совсем недешево, наверное несколько миллиардов потянула эта реконструкция Тарана.

А может открыть рынок и пригласить хотя бы с Белоруссии компанию или даже с Германии? Не думаю, что будет дороде. Пусть сделают один раз и посмотрим: действительно климат плохой (как дорожники говорят) или воровство и халтура.
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§ Тот самый
Re: Реконструкция перекрестка Тауелсиздик - Дулатова с...
Тот самый


(Пользователи)
Сообщений: 13
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 04.08.18 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шел назад, а уже похоже на асфальт. 5 см настоящего добавят, может даже и до весны доживёт

i6WfFe

cm7boz
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§ Тот самый
Re: Реконструкция перекрестка Тауелсиздик - Дулатова с...
Тот самый


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Сообщений: 13
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 04.08.18 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Дык, делать КА-ЧЕ-СТВЕН-НО на года не будут по 2-м причинам: не могут, так как не дано и не выгодно - кушать хочется каждый день, красиво жить и содержатьть родню, отдыхать на островах и прикупать домики в соседнем государстве... поэтому "осваивать" надо ежегодно.


2 года подряд наблюдал как весной, в дождь кладут асфальт на Беды - Алтынсарина. Следующей весной опять будут, там всё понятно.

Но здесь прямо напротив акимата, проспект Тауельсыздык!
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§ 211
Реконструкция перекрестка Тауелсиздик - Дулатова с нарушением технологии
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3575
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.08.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
может открыть рынок и пригласить хотя бы с Белоруссии компанию или даже с Германии

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774428&topic_id=35166&forumid=1#774428

Ну как бы..
Если ты знаешь больше, почему бы не сделать самому?
Думаешь там своих аферистов нет?
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§ yudjin
Re: Реконструкция перекрестка Тауелсиздик - Дулатова с...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5460
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.08.18 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Но здесь прямо напротив акимата, проспект Тауельсыздык!

во-первых, не проспект, а улица ... Л.Тарана...
а во-вторых, префразируя анекдот: яка страна, таки теракты...
кака нэзалэжность, таки и дороги.
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§ Menden1968
Реконструкция перекрестка Тауелсиздик - Дулатова с нарушением технологии
Menden1968


(Пользователи)
Сообщений: 35
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.08.18 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну как бы..
Если ты знаешь больше, почему бы не сделать самому?
Думаешь там своих аферистов нет?

Ну прям можно позавидовать количеству ваших афёрных деятелей.Думаю если этих представителей было меньше и дороги были бы получше и жизнь соотвеьственно.....а так у нас дороги получше и жизнь соответственно.
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