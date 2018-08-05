Kairat stayer Re: Велопробег, посвящённый Дню работников транспорта, прошёл в... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 145

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:11 Тоже принял участие в данном велопробеге, хорошее мероприятие организовали. Участники были разных возрастов, как говорится: на великах-от мала до велика. Граждане хотят вести здоровый образ жизни, в целом любая нагрузка способствуют укреплению здоровья, поддержу участников велопробега, велодорожки для жителей областного центра нужны. Да и если набережная вдоль р.Тобол будет далее реконструироваться, при возможности, там тоже можно проложить велодорожку, возможно с двухсторонним движением. Все-таки свежий воздух, практически в живой природной среде, комфортной зоне отдыха.

Промежуточный маршрут пролегал через парк независимости, где имеются доступные бесплатные тренажеры, спортивные площадки (футбол играют), проложена лыже-роллерная трасса, граждане бегают, на роликах и велосипедах ездят, сам время от времени заезжаю, в целом нормально. А вот спортсмены тренирующийся на роллерах, говорят не продумано как-то, трасса узковата. Вообще в парке не только окрестные жители гуляют и занимаются спортом, вечерами много народу бывает, с других районов приезжают, востребованный формат зоны отдыха от городской суеты, появляется сопутствующий сервис и.т.д. Ну и рядом лыжная база, буквально вчера в беседе с И.Н. Вепревым, узнал хорошую новость для спортсменов и граждан, что будут строит новую лыжную базу и осуществят небольшую реконструкцию лыжно-беговой трассы. Там, кстати кусочек живой природы, с всевозможными растениями, флорой и деревьями, слава Всевышнему, надеюсь сохранится всё.