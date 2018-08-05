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§ NG.kz
"Тобол" упустил победу в матче с "Ордабасы"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33336
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.08.18 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для костанайцев этот матч стал первым после вылета из Лиги Европы, приведшего к отставке главного тренера. "Тобол" по сумме двух матчей уступил армянскому "Пюнику". Отчет о матче и пресс-конференции - немного позже, а пока смотрите видео забитых голов.
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* 211
Re: "Тобол" упустил победу в матче с...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3575
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.08.18 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять 25..
Он ее не упустил, он ее не заслужил..
Гол на 54й минуте не был победой и господам комментаторам уже пора бы это знать..
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