pro100tak Re: Бой в компьютерной игре стоил его участникам более 30 000... #19





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Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 16:34 Цитата: Sniper:

Любители отходов и кумысных дел взялись рассуждать о том, что им неведомо. Об элите и ихних забавах, куда они никогда не попадут.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31902#774554 Любители отходов и кумысных дел взялись рассуждать о том, что им неведомо. Об элите и ихних забавах, куда они никогда не попадут.Источник:

А это что за такой якобы грамотно завуалированный наезд? Я начал рассуждать об игромании. И что? Читай мой пост внимательно. Там сказано, что ВОЗ (а, может расшифровать надо было слово ВОЗ? - всемирная организация здравоохранения) признал игроманию болезнью, такой же как наркомания. Наркошей быть не запретишь, их лечат. Запрещена реклама. Знал я пару геймеров лично, которые профукали все, включая бизнес, жилье и пр.