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≡ Бой в компьютерной игре стоил его участникам более 30 000 000 тенге		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Бой в компьютерной игре стоил его участникам более 30 000 000 тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33336
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.18 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В многопользовательской игре EVE online с 1 по 2 августа произошло сражение в котором участвовали тысячи игроков. Потери сторон оценивают более чем в 7 трлн игровой валюты. Основную часть этой суммы составляют разрушенные супер капитальные корабли класса Титан.
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§ Обликоморале
Бой в компьютерной игре стоил его участникам более 30 000 000 тенге
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5771
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.08.18 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Инквизитоp:
Судя по его аватарке

:lol:
Судить по аватарке..ну ну..вот вам и первый виртуальный пошел)))
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§ Сыкымы
Re: Бой в компьютерной игре стоил его участникам более 30 000...
Сыкымы


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Сообщений: 278
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 05.08.18 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Учитывая как сегодня вся эта фигня развивается

Во-во, как бы не прошляпить подрастающее поколение... А то уйдут в виртуальный мир и пиши-пропало...
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§ Сыкымы
Re: Бой в компьютерной игре стоил его участникам более 30 000...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 278
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 05.08.18 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Это казахстанская игра что ли?

8-) :-) ;-) Виртуальный телемастер жжот...
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§ pro100tak
Re: Бой в компьютерной игре стоил его участникам более 30 000...
pro100tak


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Сообщений: 135
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 05.08.18 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
Давно пора эти игры все запретить. Сплошные убийства, грабежи и кражи от них. Куда смотрит КНБ?
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31902&start=0#comment_1

Я сказал запретить? Запрещается неправильная реклама, например табачной продукции. Геймеры - проблема, усугубляющаяся с каждым годом. И что они свои психические расстройства привносят в реальную жизнь - факт. Так что, сарказм здесь не уместен. КНБ есть чем заниматься без этого. См. следующий пост.
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§ pro100tak
Re: Бой в компьютерной игре стоил его участникам более 30 000...
pro100tak


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Сообщений: 135
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 05.08.18 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Любители отходов и кумысных дел взялись рассуждать о том, что им неведомо. Об элите и ихних забавах, куда они никогда не попадут.
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31902#774554

А это что за такой якобы грамотно завуалированный наезд? Я начал рассуждать об игромании. И что? Читай мой пост внимательно. Там сказано, что ВОЗ (а, может расшифровать надо было слово ВОЗ? - всемирная организация здравоохранения) признал игроманию болезнью, такой же как наркомания. Наркошей быть не запретишь, их лечат. Запрещена реклама. Знал я пару геймеров лично, которые профукали все, включая бизнес, жилье и пр.
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* 211
Бой в компьютерной игре стоил его участникам более 30 000 000 тенге
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3575
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.08.18 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да ладно то, наезжать на игроманов..
Сами то почему тут сутками и десятилетиями делаем, еще успевая прочесть за день все новости Интернета?
Наезжая на игроманов, пытаемся выгородить себя Святош..
Так не бывает..
Ибо мы такие же по образу и подобию интернет людишек..
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