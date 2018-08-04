211 Чем можно заменить заочное образование в Казахстане, рассказал эксперт #30





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3575

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:12 Цитата: maxsaf:

Специалисты высочайшего класса способны не просто разработать и выпустить что-то, а рассчитать срок службы, удешевить, и максимально приблизить расчетный срок службы к гарантийному сроку.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774511&topic_id=35167&forumid=1#774511 Специалисты высочайшего класса способны не просто разработать и выпустить что-то, а рассчитать срок службы, удешевить, и максимально приблизить расчетный срок службы к гарантийному сроку.Источник:

Нет.

Все это байки..

Слышал о семи годах.

Но два года уже враки это все..

А через лет 5 сам захочешь телек поменять, патамушта у других уже "современные"..

Как с соткой или автомобилем..

Ничего там не ломается и ни изнашивается после гарантии сразу..

Вот два холодильника делал, главно корейские и турецкие пашут, а два взял Белоруссия и оба накрылись в аккурат после гарантии, поверил нашей старой марке..

А те старые советские уже морально устарели конечно, хотя работали, но менять пришлось как и телевизеры..