Мишаня Re: Труд был делом чести и славы #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 573

Регистрация: 13.03.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:43 Цитата: 211:



Везде бывал, все знает, стопроцентно прогнозирует. И, неожиданно, был рабом! Странно все это!

А я вот не был рабом. Да, таскали потом меня по советам дружины, исписывали дневники, таскали к завучам и директору. Но ни разу я не ездил на картохи и капусты в школе. В ПТУ правда гонял, с водовкой было весело.

И теперь не обладаю уникальными данными, присущими Марику. А наверное надо было побыть рабом