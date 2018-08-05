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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Удивительная страна
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33336
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.08.18 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 2010 году, запуская программу "Агробизнес-2017", президент РК заявил, что мы не только закроем потребности населения по мясу, но к 2016 году будем экспортировать 60 тысяч тонн говядины. Прошел 2017 год. Программа тихо скончалась.
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§ Гога
Николай ВОРОНИН: Удивительная страна
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 31
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 05.08.18 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
\мне как и вам глубоко на все плевать..\

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/reply.php?forum=1&post_id=774562&topic_id=35171&viewmode=flat&order=0

А чего же ты тогда во всех комментариях первый , да ещё и не по одному комментарию - специалист широкого профиля.
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* 211
Николай ВОРОНИН: Удивительная страна
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3575
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.08.18 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Силён мой казахский народ!/ это слова из гимна

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774564&topic_id=35171&forumid=1&1533481525

Я какое отношение имею к гимну?
Я говорю про народ в целом, наш советский народ, .
Или одни казахи тогда народом были?
И заметь, не делю его на национальности..
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* 211
Николай ВОРОНИН: Удивительная страна
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3575
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.08.18 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
чего же ты тогда во всех комментариях первый

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35171&post_id=774566&order=0&viewmode=flat&pid=774564&forumid=1#774566

Не понял вообще..
Где я пишу что первый и нафик..?
А то что комментирую, это же форум, где важная составляющая - Обсуждение проблем..
Но какое это имеет к тому что я из народа или нет?
А. Обсуждение публикаций..
В этом наша и ваша тут основная работа..
А не построение очередного Дома-2..
Этим знаете ли нужно заниматься в очень интимно других местах..

[Исправлено: 211, 05.08.2018 - 21:15]
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