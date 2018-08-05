211 Николай ВОРОНИН: Удивительная страна #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3575

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:12 Цитата: Гога:

чего же ты тогда во всех комментариях первый



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35171&post_id=774566&order=0&viewmode=flat&pid=774564&forumid=1#774566 чего же ты тогда во всех комментариях первыйИсточник:

Не понял вообще..

Где я пишу что первый и нафик..?

А то что комментирую, это же форум, где важная составляющая - Обсуждение проблем..

Но какое это имеет к тому что я из народа или нет?

А. Обсуждение публикаций..

В этом наша и ваша тут основная работа..

А не построение очередного Дома-2..

Этим знаете ли нужно заниматься в очень интимно других местах..



[Исправлено: 211, 05.08.2018 - 21:15]