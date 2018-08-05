Цитата: Я не могу понять, почему раньше пастух на лошади управлялся с большим стадом, а теперь, когда поголовье в разы снизилось, нам понадобились беспилотник



Глупость..

Сколько их погибло перегибло..

Скотников то за корову..

На дядьку по матери навесили пропажу производителей баранов, хотя знали что скотокрады украли, на трешку хотели посадить..

За корову в тюрьмах гнили..

Товарищ Воронин..

Вы жили в хорошее Светлое время, но не замечали порой что творилось вокруг..

Вот чабаны да, отдельное государство, в нашей деревне баранов более 20ти тысяч было, там легче было списывать барашек, потому что и по двойне часто было, писали по одному , остальное забирали..

Со скотом в принципе тоже так было, отдаешь скотнику молодого, забираешь быка и режешь..

Но тогда и мясо ничего не стоило, все делалось через пол литра..

Барашек пузырь стоил и то распить с тем, кто тебе его сделал..

Корова уже подороже, два пузыря, обменять..

Так и жили..