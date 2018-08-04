Цитата: Обликоморале:

Не, ну только я у него написал, он сразу сбежал.

Не в первой, заметил.

На администрацию работаешь?

Из актива поди?

Замечал такое тоже.

У него карточек то штук пятьдесят, и тишина, мертвые с косами стоят. Как и у его кента. Одна банда.