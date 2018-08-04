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Страница 872 из 872«1...870871872
Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14250
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.08.18 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Если прорвешься без визы, 30 тысяч баксов штраф аэропорту.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774385&topic_id=25576&forumid=2#774385

Доктор,это ещё - ничё. ГАИшник с тебя - 40 тысяч взял... :lol:
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5771
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.18 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

У тебя что ли пофлудить, пока модераторов нет.
Ты хоть меня в красные не запишешь за это.
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5771
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.18 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так ты Дракош за Сарой то пойдешь, возрождать Германию?
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5771
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.18 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не, ну только я у него написал, он сразу сбежал.
Не в первой, заметил.
На администрацию работаешь?
Из актива поди?
Ладно, я потом приду.. :lol:
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5771
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.18 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, Алекс говорил что герр Виктор любит Доширак.
Так вот у меня приятная новость для него.
Появилось новая линейка этих блюд с вкусом лобстера.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14250
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.08.18 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Кстати, Алекс говорил что герр Виктор любит Доширак.


Это вы с Алексом в его гараже,с синими воротами,обсуждали?

О,время ужина - пришло. Счас - заварю пакета 3
Роллтона.Сёдня купил в Русском магазе... :lol: :-P
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5771
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.08.18 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Ролтон-Доширак.. :lol: названия сего продукта его сути не меняет.
Но доширак уже есть со вкусом лобстеров. Почувствуй себя олигархом. 8-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14250
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.08.18 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Почувствуй себя олигархом. 8-)

Весь личный состав - Россиян с утра бросил

На уборку - картофеля. Заработали - себе
на обед. Может даже ещё селёдку - поставлю
на стол. Чувствую себя олигархом...
:lol: :oops:
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 956
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.08.18 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Счас - заварю пакета 3

Десять давай. Правда потом голодать две недели придется.
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 956
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.08.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Россиян с утра бросил

Они у тебя в сарайчике живут?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14250
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.08.18 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
потом голодать две недели придется.

Не 2 недели,а всего 10 дней....
:lol: :oops: :-P :-x
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14250
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.08.18 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Они у тебя в сарайчике живут?

Кто - в сарайчике,а кто - в машине...
:lol: :-o
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 956
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.08.18 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гости у акима уже три месяца "живут".
наверное зимовать будут.
Похоже с африки.
Бананами расплачиваются
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 956
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.08.18 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Не, ну только я у него написал, он сразу сбежал.
Не в первой, заметил.
На администрацию работаешь?
Из актива поди?

Замечал такое тоже.
У него карточек то штук пятьдесят, и тишина, мертвые с косами стоят. Как и у его кента. Одна банда.
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Страница 872 из 872«1...870871872
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