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§ NG.kz
Труд был делом чести и славы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33334
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.18 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На конкретных судьбах жителей Житикаринского района напомним читателям, как морально поощряли за труд во времена СССР.
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§ Sniper
Re: Труд был делом чести и славы
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 79
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 02.08.18 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На столах вижу только самовары. В стаканах только чай, а где же водка?
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§ Змея Подколодная
Труд был делом чести и славы
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 501
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 02.08.18 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В стаканах только чай, а где же водка?

Будут с водкою дебаты, отвечай - " Нет, ребята-демократы, только чай!" (Высоцкий)
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§ Sniper
Re: Труд был делом чести и славы
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 79
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 02.08.18 - 16:47
Комментарий удален модератором.
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§ 211
Re: Труд был делом чести и славы
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3567
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.08.18 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Вот так на старости встрять, видя как твоя страна, где ты соревновался и которой верил, разваливается..
Интересно, о чем думали эти люди и почему доверились так партии?
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§ 211
Труд был делом чести и славы
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3567
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.08.18 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Под Джетыгарой в совхозах был в советское время, крепкие такие, особенно немецкие, там чисто так было где они жили..
Тохтаровку помню, смутно правда уже..
И немецкие добротные и крепкие дома..
Странно, у них и у хохлов такое было..
У хохлов беспорядку больше, но в основе хозяйские такие..
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§ Sniper
Труд был делом чести и славы
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 79
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 05.08.18 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все совхозы жили за счет привлечения дешевой и бесплатной рабочей силы со всего Союза.Местное население не стремилось работать.
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§ Sniper
Труд был делом чести и славы
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 79
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 05.08.18 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего не изменилось. Полста лет назад юношей отправляли добровольно- принудительно на сельхозработы в отделение Джетыгаринском районе. Несколько лет назад из этого поселка судили фермера. Который насильно удерживал людей в поселке.Батрачили они у него на его условиях.
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* drakon
Труд был делом чести и славы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14248
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.08.18 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
.Местное население не стремилось работать.

Оно,местное население, и сейчас - НЕХОЧЕТ,работать.
Все хотят быть - Бастыками...
:lol: :oops:
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