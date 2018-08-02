211 Труд был делом чести и славы #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3567

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:04 Под Джетыгарой в совхозах был в советское время, крепкие такие, особенно немецкие, там чисто так было где они жили..

Тохтаровку помню, смутно правда уже..

И немецкие добротные и крепкие дома..

Странно, у них и у хохлов такое было..

У хохлов беспорядку больше, но в основе хозяйские такие..