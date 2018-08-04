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§ NG.kz
Чем можно заменить заочное образование в Казахстане, рассказал эксперт
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33334
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент научно-образовательного фонда "Аспандау" Канат Нуров считает, что заочное образование, которое отменяют в Казахстане, можно заменить дистанционным. При этом собеседник не исключает, что при дистанционном обучении возможны махинации.
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§ 211
Чем можно заменить заочное образование в Казахстане, рассказал эксперт
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3567
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.08.18 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Специалисты высочайшего класса способны не просто разработать и выпустить что-то, а рассчитать срок службы, удешевить, и максимально приблизить расчетный срок службы к гарантийному сроку.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774511&topic_id=35167&forumid=1#774511

Нет.
Все это байки..
Слышал о семи годах.
Но два года уже враки это все..
А через лет 5 сам захочешь телек поменять, патамушта у других уже "современные"..
Как с соткой или автомобилем..
Ничего там не ломается и ни изнашивается после гарантии сразу..
Вот два холодильника делал, главно корейские и турецкие пашут, а два взял Белоруссия и оба накрылись в аккурат после гарантии, поверил нашей старой марке..
А те старые советские уже морально устарели конечно, хотя работали, но менять пришлось как и телевизеры..
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§ maxsaf
Re: Чем можно заменить заочное образование в Казахстане,...
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 33
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.08.18 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:при дистанционном обучении возможны махинации - во время сдачи экзамена вместо себя студент может посадить кого-то другого.

Да это уже давно как бы и не проблема вовсе, нужно перенять опыт таких гигантов, как Pearson VUE или Thomson Prometric, у них там все строго с этим.
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§ Медный
Re: Чем можно заменить заочное образование в Казахстане,...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2421
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 05.08.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кое кто и данную тему превратил в гуано

А тема о том, что всё сводится к деньги-товар-деньги
качество заочного образования вызывало сомнения, особенно с начала 80-х... после внедрения кап. отношений о качестве знаний, умений, навыков и говорить не стоит - количество времени и материалов для освоения, недостаточно для получения специалиста какого-нибудь вменяемого класса

а теперь что? дистанционное... простая покупка диплома
так держать, так победим :oops:
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