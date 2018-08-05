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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Удивительная страна
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33333
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.08.18 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 2010 году, запуская программу "Агробизнес-2017", президент РК заявил, что мы не только закроем потребности населения по мясу, но к 2016 году будем экспортировать 60 тысяч тонн говядины. Прошел 2017 год. Программа тихо скончалась.
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§ Victor Yang
Re: Николай ВОРОНИН: Удивительная страна
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10813
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.08.18 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
 Я не могу понять, почему раньше пастух на лошади управлялся с большим стадом, а теперь, когда поголовье в разы снизилось, нам понадобились беспилотники? 

Об этом лучше самих крестьян спросить.
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* Sniper
Николай ВОРОНИН: Удивительная страна
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 77
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 05.08.18 - 09:41
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§ Обликоморале
Re: Николай ВОРОНИН: Удивительная страна
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5771
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.08.18 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока мы мясо больше импортируем, чем экспортируем, ога.
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* 211
Re: Николай ВОРОНИН: Удивительная страна
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3564
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.08.18 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тов. Воронин слабо понимает или не понимает вовсе, что цена на кг мяса не зависит оттого, что там сказал чиновник или президент..
А вот за это

Цитата:
Все светлое и сильное, что было в прошлом СССР, мы уже оплевали


Отдельное спасибо..
Наконец то тов. Воронин признал что он тоже виноват вместе со всеми и не выгораживает уже себя от народа так сказать..
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* 211
Re: Николай ВОРОНИН: Удивительная страна
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3564
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.08.18 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я не могу понять, почему раньше пастух на лошади управлялся с большим стадом, а теперь, когда поголовье в разы снизилось, нам понадобились беспилотник


Глупость..
Сколько их погибло перегибло..
Скотников то за корову..
На дядьку по матери навесили пропажу производителей баранов, хотя знали что скотокрады украли, на трешку хотели посадить..
За корову в тюрьмах гнили..
Товарищ Воронин..
Вы жили в хорошее Светлое время, но не замечали порой что творилось вокруг..
Вот чабаны да, отдельное государство, в нашей деревне баранов более 20ти тысяч было, там легче было списывать барашек, потому что и по двойне часто было, писали по одному , остальное забирали..
Со скотом в принципе тоже так было, отдаешь скотнику молодого, забираешь быка и режешь..
Но тогда и мясо ничего не стоило, все делалось через пол литра..
Барашек пузырь стоил и то распить с тем, кто тебе его сделал..
Корова уже подороже, два пузыря, обменять..
Так и жили..
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§ yudjin
Re: Николай ВОРОНИН: Удивительная страна
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5460
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 05.08.18 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Об этом лучше самих крестьян спросить.

А оно им на фиг не надо... Это очередной вы..бон чиновников по указанию из Астаны, которые назначили тех, кто будет за свой же счёт цифровизировать то, что и не требуется.
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* 211
Re: Николай ВОРОНИН: Удивительная страна
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3564
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.08.18 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а в так называемой цифровизации, то есть в догоне за развитыми капиталистическими странами, ничего плохого не вижу..
Что плохо что ли стало, все через комп, кто разбирается, автоматы стоят коммуналку платить, или по интернету сидя с сотового платишь за домофон и прочее..
Наоборот, удобней много..
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§ Сыкымы
Re: Николай ВОРОНИН: Удивительная страна
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 276
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 05.08.18 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Что плохо что ли стало, все через комп, кто разбирается, автоматы стоят коммуналку платить, или по интернету сидя с сотового платишь за домофон и прочее..

Конечно, хорошо и удобно. Но цифровизировать надо там, где это будет востребованно и будет окупаемость затраченных на цифровизацию средств. А когда делается по указанию "сверху", лишь бы отчитаться - то это заведомо провальный проект, выброс денег на ветер.
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* maxsaf
Николай ВОРОНИН: Удивительная страна
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 33
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.08.18 - 10:52
Комментарий проходит проверку.
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