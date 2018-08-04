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§ NG.kz
Бой в компьютерной игре стоил его участникам более 30 000 000 тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33332
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.18 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В многопользовательской игре EVE online с 1 по 2 августа произошло сражение в котором участвовали тысячи игроков. Потери сторон оценивают более чем в 7 трлн игровой валюты. Основную часть этой суммы составляют разрушенные супер капитальные корабли класса Титан.
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§ 211
Re: Бой в компьютерной игре стоил его участникам более 30 000...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3560
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.08.18 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В масштабах планеты совсем мизерная сумма..
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§ drakon
Re: Бой в компьютерной игре стоил его участникам более 30 000...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14246
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.08.18 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
В масштабах планеты совсем мизерная сумма..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31902

Да точно. Взятка,рекордд Костаная - 73 000 000... :lol:
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§ maxsaf
Re: Бой в компьютерной игре стоил его участникам более 30 000...
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 31
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.08.18 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народ потихоньку сваливает в виртуальные миры, осталось дождаться разработки нейроинтерфейса мозг-компьютер и все. "Давай, дасвиданья" (с).
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§ 211
Бой в компьютерной игре стоил его участникам более 30 000 000 тенге
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3560
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.08.18 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Взятка,рекордд Костаная - 73 000 000

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774467&topic_id=35170&forumid=1#774467

Да и без рекордов у нас круче..
30 миллионов в день у нас по несколько раз дают и берут..
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§ Инквизитоp
Re: Бой в компьютерной игре стоил его участникам более 30 000...
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 90
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 04.08.18 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Призовой фонд чемпионата мира по Dota 2 сейчас 23 350 000$ а это 25 процентов от покупок одежды для виртуальных персонажей.
То есть игроки потратили на виртуальную одежду для своих персонажей чуть меньше 100 000 000$. А это более 35 млрд тенге.

https://www.cybersport.ru/news/prizovoi-fond-the-international-2018-prevysil-usd20-mln
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§ pro100tak
Re: Бой в компьютерной игре стоил его участникам более 30 000...
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 133
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 04.08.18 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эта статья на правах рекламы? Или о чем и к чему? Сейчас, когда практически во всем мире проблемой стала игромания, признанная недавно ВОЗ болезнью сродни наркомании, у нас мало геймеров, что ли? Типа, игроков 3-6 тыс., а из Костаная 1-2..10 всего лишь? Два "либо" напрашивается. Либо надо побольше молодежи загнать в виртуальный мир, либо увеличить платежи провайдерам. В первом случае возможен главный минус - геймер путает реальность с виртуальностью и убивает людей в реальной жизни. Во втором - доходы молодежи и так не блещут, и подобно наркоше может пойти грабить или красть ради дозы (гигабайтов). Вопросы повторю - так о чем или к чему? Или все-таки кто-то проплатил?
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§ Артем Марусич
Re: Бой в компьютерной игре стоил его участникам более 30 000...
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 46
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 05.08.18 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно пора эти игры все запретить. Сплошные убийства, грабежи и кражи от них. Куда смотрит КНБ?
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§ Vital
Re: Бой в компьютерной игре стоил его участникам более 30 000...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5968
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.08.18 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
" первому игроку приготовиться" фильм 2018 г.
Крутяк. Смотрите про вертуальный мир.
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§ Сыкымы
Бой в компьютерной игре стоил его участникам более 30 000 000 тенге
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 273
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 05.08.18 - 00:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Смотрите про вертуальный мир.

Бесят меня те, кто в этом мире так и жывут, типа это - их реальный мир. Но наша жизнь утверждает другое...
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§ Vital
Бой в компьютерной игре стоил его участникам более 30 000 000 тенге
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5968
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.08.18 - 00:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

Учитывая как сегодня вся эта фигня развивается. То похоже в фильме показана реальное будущее:)))
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§ 211
Бой в компьютерной игре стоил его участникам более 30 000 000 тенге
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3560
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.08.18 - 00:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
Куда смотрит КНБ?

Это казахстанская игра что ли?
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