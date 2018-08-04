pro100tak Re: Бой в компьютерной игре стоил его участникам более 30 000... #6





(Пользователи) Сообщений: 133

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 23:32 Эта статья на правах рекламы? Или о чем и к чему? Сейчас, когда практически во всем мире проблемой стала игромания, признанная недавно ВОЗ болезнью сродни наркомании, у нас мало геймеров, что ли? Типа, игроков 3-6 тыс., а из Костаная 1-2..10 всего лишь? Два "либо" напрашивается. Либо надо побольше молодежи загнать в виртуальный мир, либо увеличить платежи провайдерам. В первом случае возможен главный минус - геймер путает реальность с виртуальностью и убивает людей в реальной жизни. Во втором - доходы молодежи и так не блещут, и подобно наркоше может пойти грабить или красть ради дозы (гигабайтов). Вопросы повторю - так о чем или к чему? Или все-таки кто-то проплатил?