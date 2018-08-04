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§ NG.kz
Чем можно заменить заочное образование в Казахстане, рассказал эксперт
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33332
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент научно-образовательного фонда "Аспандау" Канат Нуров считает, что заочное образование, которое отменяют в Казахстане, можно заменить дистанционным. При этом собеседник не исключает, что при дистанционном обучении возможны махинации.
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* 211
Чем можно заменить заочное образование в Казахстане, рассказал эксперт
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3558
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.08.18 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
почему так дорого? Там всего-то делов - одну фигнюшку поменять!"

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35167&post_id=774481&order=0&viewmode=flat&pid=774472&forumid=1#774481

Да носил я настоящего китайца первенца лет 10 назад..
Вентилятор вставили недорого от компа..
С чего ты взял что дорого?
Понимаю когда у меня на 55м туда пульт вьехал и экран матрицу ушатало, так и валяется он в гараже уже лет 5..
Стоимость практически нового тв..
Но остальное пока не ломалось, даже со скидкой в магазине взял уже деланный, но на гарантии, лет 5 пашет..
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* maxsaf
Re: Чем можно заменить заочное образование в Казахстане,...
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.08.18 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
У нас по моему такое выманивание денег делает одна известная сетевая или как там ее кампания..

А страховка на авто разве не то же самое? ты можешь и не попасть в аварию, а страховку платишь
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* 211
Чем можно заменить заочное образование в Казахстане, рассказал эксперт
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3558
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.08.18 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

А почему? Современные технологии

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35167&viewmode=flat&sortorder=0&start=0

Современные мозги..
Которые создают современные технологии..
Мы так по большей части живем прошлым..
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* 211
Чем можно заменить заочное образование в Казахстане, рассказал эксперт
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3558
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.08.18 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня зять обучился заочно в одном известном тут заведении..
Просто чтоб оклад на работе повысили..
Год туда сюда ездил с Качар, учился, сессии ,экзамены и все такое..
Жена как то вспылила, моя двоюродная, ревность наверно зашкалила, пошла просто купила диплом на фик и все дела..
Вообще недорого, я аж сам захотел учиться..
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§ Алиса
Re: Чем можно заменить заочное образование в Казахстане,...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4285
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 04.08.18 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По его словам, необходимости в заочной и вечерней формах обучения уже нет.

очередной "шедевр" :-x
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* maxsaf
Re: Чем можно заменить заочное образование в Казахстане,...
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.08.18 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
пошла просто купила диплом на фик и все дела..

Это ты так сейчас публично заявил о совершенном преступлении? Одобряю
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§ Сыкымы
Re: Чем можно заменить заочное образование в Казахстане,...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 272
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 04.08.18 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Современные мозги..
Которые создают современные технологии..

Ну хорошо, создали современные технологии. Но, как мы знаем, ничто не вечно в этом мире. И вот телик супернавороченный сломался, как раз тогда когда кончилась гарантия. Что делать? Нести в ремонт или новый покупать?
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* 211
Чем можно заменить заочное образование в Казахстане, рассказал эксперт
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3558
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.08.18 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
вот телик супернавороченный сломался, как раз тогда когда кончилась гарантия. Что

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774493&topic_id=35167&forumid=1&1533401506

Дорогушка..
Ну прошел срок гарантии два года по моему..
Что там может сломаться то?
Повторяю, у меня пока что ни один вообще не ломался..
Их то было у меня штук 50..
Ну кнопка на диагонали 72 запала от старости, так я его в деревню отдал..
Купил более современный, которому уже лет 6...
Сломается, починю, там недорого, кроме самого экрана, на то пойдет как с моим 55м, выкину в гараж так же и куплю новый..
В чем проблемы?
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§ Сыкымы
Чем можно заменить заочное образование в Казахстане, рассказал эксперт
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 272
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 04.08.18 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
у прошел срок гарантии два года по моему..
Что там может сломаться то?
Как раз по "закону подлости", по истечении срока гарантии, оне и ломаются. Не в этом суть. Представь - взял да и сломался. Что будешь делать - ремонтировать или новый покупать?
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§ Сыкымы
Чем можно заменить заочное образование в Казахстане, рассказал эксперт
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 272
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 05.08.18 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Дорогушка..
Ну прошел срок гарантии два года по моему..
Что там может сломаться то?

Дорогушка, сколько сломанных после гарантии теликов ты видел в своей жизни? А сколько отремонтировал? Ну то-то же...
Цитата:
211:
Да ладно..
Я в теликах не шарю, и даже собрать их не смогу..
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* 211
Чем можно заменить заочное образование в Казахстане, рассказал эксперт
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3558
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.08.18 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Что будешь делать - ремонтировать или новый покупать

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774500&topic_id=35167&forumid=1&1533406546

Да я говорю, чистый китаец безо всяких гарантий который брал у летчика, сломался..
Сделал его..
Второй случай с матрицей, родич пьяный виноват..
В гараже, купил новый..
Все.
Если не считать запавшую кнопку у Соньки 72..
Таких я три успел набрать по 100 тысяч стогерцовых..
Даже больше ста за один..
Сейчас так с интернетом стоят диагонали в 43 дюйма..
То есть цена на современные телики в тенге упала и на много..
81 по моему что то 60 тысяч с интернетом и вай фаем..
Так что очень часто просто покупаешь новье..
Профайл

§ Сыкымы
Чем можно заменить заочное образование в Казахстане, рассказал эксперт
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 272
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 05.08.18 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Если не считать запавшую кнопку у Соньки 72..
Таких я три успел набрать по 100 тысяч стогерцовых..

Т.е. в твоих квартирах до сих пор стоят кинескопные телики? Да я бы на***л посерёд хаты такому квартиросдатчику, который за 60 тыс в месяц предлагает мне это гуано... И где? В Рудном! Тьфу...
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* 211
Чем можно заменить заочное образование в Казахстане, рассказал эксперт
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3558
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.08.18 - 00:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
твоих квартирах до сих пор стоят кинескопные телики

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774503&topic_id=35167&forumid=1#774503

Сказал же 7 лет назад менять их начал, где то там, они то только вышли и по году не прослужили, жк или как их там начали первые тяжелые появляться, плазмы кажется..
А зря, те телики крепкие и надежные, самсунг и две Соньки..
Еще лет 20 будут показывать..
Жк я один только взял, потом пошли более легкие варианты..
Я же тут выставлял их еще по 39900 набирал..
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