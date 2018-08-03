Freemen Убить за 300 000 тенге - костанайца обвиняют в том, что он нанял киллера для своей знакомой #10





(Пользователи) Сообщений: 1

Регистрация: 04.08.18 (Пользователи) Отправлено: - 22:17 Внесу небольшую ясность в эту статью, так как кореспондент присутствующая на процессе в первые, который уже проходит более 3 месяцев не могла слышать и знать сути судебного разбирательства. А теперь по делу первое расписок у Мазур небыло это установлено следствием., второе детализация звонков в ходе судебного разбирательства установлено.,но именно не о задуманно, а о том что звонки М с П были это естественно., как можно отправить человека не созваниваясь с ним., третье это то что события которое предположило следствие происходило более 1.5 года назад., так же обвинительный акт составлен по версии следствия и на показаниях свидетелей и родственников Пикулева, так же самая первая не ясность этого дела в том , что главный свидетель, а изначально подозреваемый на все вопросы суда и адвокатов просто отвечает что помню не помню без уточнений ,а на главные вопросы просто замолкает , то что он находится под охраной сотрудников УБОП и проживает на конспиративной квартире. Вот это действительно загадка для чего и как можно было перекласифициррвать дело со ст.107 лёгкий вред здоровья на более тяжелую., а именно на покушение чем сейчас и разбираются адвокаты и суд.